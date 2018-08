Saint-Viance, France

Denis Brousse a succédé à ses parents dans les années 90 qui eux même avaient racheté l'entreprise lorsqu'elle ne comptait que 4 ou 5 salariés Une entreprise qui a l'âge de la tour Eiffel puisqu'elle a été créée en 1889. Aujourd'hui 39 personnes produisent quotidiennement des milliers de cierges de tous calibres mais aussi des veilleuses de dévotion.

Les cierges sont suspendues par les mèches avant d'être expédiées vers Lourdes © Radio France - Françoise Ravanne

Une entreprise qui au fil des années s'est modernisée

Au sein de l'entreprise il y a d'énormes turbines destinées à transformer la paraffine en poudre mais plus récemment des cylindres ont été installés c'est là que se dépose la matière première. Les plus gros cierges peuvent atteindre 1 mètre 70 de hauteur. "On a un cycle de production de 3 000 cierges fabriqués entre 45 minutes et 1 heure 30" explique le patron Denis Brousse.

Des débouchés au ralenti dans les campagnes

Beaucoup de petites églises sont fermées aujourd'hui en milieu rural et on compte aussi moins de prêtres ce qui ne favorise pas vraiment le marché des cierges et des veilleuses de dévotion déplore Denis Brousse. "Néanmoins ça marche toujours très fort dans les cathédrales, les sanctuaires et les lieux de pèlerinage" ajoute t-il.

Des cierges d'1,50 mètre destinés au marché religieux en France © Radio France - Françoise Ravanne

Les cierges Brousse on les trouve par exemple à l’église de la Madeleine à Paris, à Notre dame de la garde à Marseille, à la basilique de Fourvière à Lyon mais aussi dans les boutiques de souvenirs à Lourdes.