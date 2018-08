Limoges, France

Tout a commencé il y a dix ans sur les marchés de la Haute-Vienne. Alain Dougnac et sa fille Janick vendaient à l'époque 4 sortes de savons réalisés par leurs soins. Mais depuis ils ont élaboré toute une gamme de savons parfumés "bio" précisent ils. Des savons qu'ils commercialisent désormais dans leur boutique du quartier des Coutures à Limoges.

Lorsqu'on entre dans le magasin on est tout de suite séduit par les bonnes odeurs. "Nous avons des savons à la rose ancienne, aux agrumes, au lait d'ânesse, du savon d'Alep" explique Janick Dougnac ... Et la liste est longue d'autant qu'aujourd'hui on y fabrique aussi des déodorants, des cosmétiques et même des produits d'entretien.

Le stock devient de plus en plus important pour la savonnerie Nature et Limousin © Radio France - Françoise Ravanne

" C'est devenu un laboratoire ici , ce sont aussi les clients qui nous guident dans nos choix en donnant leur avis" explique Janick Dougnac. Dans l'entreprise c'est un peu comme dans une parfumerie il faut avoir du nez. Sa mère naturopathe les guide aussi dans leur choix. Une entreprise qu'a rejoint également le frère de Janick après avoir été ingénieur béton. Et plus récemment une salariée, la première à ne pas faire partie de la famille, a été recrutée.

Janick Dougnac "Ce sont les goûts et les avis des clients qui nous guident" © Radio France - Françoise Ravanne

L'autre objectif de la savonnerie : créer un diplôme de savonnier

La deuxième mission de l'entreprise c'est la formation. "On aime tellement notre métier qu'on l'enseigne de manière à ce que d'autres puissent faire la même chose" explique aussi Alain Dougnac qui souhaite créer un vrai titre de savonnier. " On est en train de créer un métier qui n'existait pas jusqu'alors"