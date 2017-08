Service public et développement durable, maîtres-mots à Cazouls-les-Béziers

A Cazouls-les-Béziers, tout...ou presque est en régie municipale ! L'eau, l'assainissement, l'électricité et les pompes funèbres. Une volonté farouche du maire et de son équipe d'offrir un large service public à ses habitants. Et dans les cartons, des projets ambitieux de développement durable.

Aux portes de Béziers, Cazouls fait de la résistance. Avec une régie municipale qui compte 15 agents pour rendre un service de qualité et de proximité aux administrés. Une volonté politique farouche de Philippe Vidal, le maire.

Avec l'eau, l'assainissement et l'électricité, un autre service public auquel tient beaucoup le maire de Cazouls-les Béziers : les pompes funèbres.

Et toujours dans l'optique d'offrir un service public de qualité, la mairie de Cazouls-les-Béziers travaille sur la notion de développement durable. Avec deux projets pour la régie municipale d'électricité : la construction d'une mini-ferme photovoltaïque et la mise en place d'une turbine sur la rivière de l'Orb qui produiraient de l'énergie réinjectée dans le réseau de la commune. Philippe Vidal, le maire.

Et le maire d'ajouter qu'il est fier lorsqu'on le compare au chef d'un village d'irréductibles gaulois!