Services à domicile : nouveau départ pour Pléiades, une entreprise sauvée par ses salariés

Pléiades revient de loin : les dettes et redressement judiciaire, la cessation de paiement et la liquidation au printemps dernier... Mais l'entreprise repart de plus belle portée par ses salariés.

Aides-soignantes, techniciennes d'intervention familiale pour la protection de l'enfance, aides à domicile, auxiliaires de vie : elles auraient pu quitter le navire et trouver du travail ailleurs sans aucun problème mais elles sont restées.

Sur quelque 300 salariés, 87 ont accepté de verser petit à petit l'équivalent d'un mois de salaire net pour abonder au capital de Pléiades qui est désormais une Scop, une société coopérative.

"J'ai plein d'idées, plein d'espoirs !"

C'est le cas Claire Taing, auxiliaire de vie depuis 21 ans et depuis cinq ans au sein de Pléiades. "Quand on m'a proposé la Scop, j'ai trouvé que c'était super, raconte-t-elle. On a travaillé dessus pendant un an, en sachant qu'il fallait sortir un mois de salaire. J'ai mis mes heures supplémentaires et je ne suis pas partie en vacances. Pour moi, c'était importante de rester à Pléiades, où j'ai trouvé de l'humanité et de belles personnes autant parmi mes collègues que dans la direction. Du coup je n'avais pas envie de recommencer à zéro ailleurs". Elle fera partie des dix-sept salariés qui siègeront au conseil d'administration et elle a hâte d'y être : "pour faire remonter les informations des collègues, être leur porte-parole. J'ai plein d'idées, plein d'espoirs et je pense qu'on va avancer".

60 postes à pourvoir

Le directeur général, Christophe Damiron se souvient des dizaines de réunion par petits groupes pour expliquer le projet qui impliquait un sacrifice important. "Parmi nos salariés, il y a beaucoup de mamans seules, en charge de famille et le contexte économique est compliqué", souligne le dirigeant.

Pléiades espère que ce nouveau statut lui permettra de recruter plus facilement. "Notre modèle coopératif, ça veut dire être acteur, ne plus subir, redonner du sens au travail. Ça commence, note Christophe Damiron. Des personnes qui ont su qu'on devenait une Scop nous ont contactés en disant qu'elles voulaient travailler avec nous. Nous avons 60 postes à pourvoir pour répondre à l'attente des usagers".

Basée à Feurs, Pléiades compte cinq antennes dans la Loire : à Roanne, Charlieu, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy. Elle intervient aujourd'hui auprès de près de 3 000 Ligériens.

L'entreprise, épaulée par l' Union régionale des sociétés coopératives , a développé de nouveaux services notamment en conciergerie : la téléassistance, le portage de repas, l'accompagnement véhiculé, du bricolage, des petits travaux de plomberie, afin de générer du chiffre d'affaires et permettre à l'entreprise de garder la tête hors de l'eau.

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte aujourd'hui 637 entreprises coopératives, dont 32 dans la Loire.