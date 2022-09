Servier : 64 postes de l'activité chimie vont être supprimés dans le Loiret, selon la CFDT

Un nouveau plan de restructuration va être officialisé par Servier cette semaine, pour la branche chimie du groupe pharmaceutique. Selon la CFDT, 64 postes vont être supprimés dans le Loiret - principalement sur le site d'Orléans, dont la pérennité à terme semble de plus en plus menacée.

Un nouveau plan de restructuration se prépare chez Servier. Le groupe pharmaceutique va l'officialiser cette semaine, cela concerne la branche chimie du groupe (CMC, Chemistry, Manufacturing and Control). Selon le syndicat CFDT, les 2 sites loirétains à Orléans et Gidy seront touchés : au total 64 postes devraient y être supprimés dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective - une procédure de départs volontaires qui permet d'éviter les licenciements.

14 postes menacés à Gidy, 50 à Orléans

Cette annonce va intervenir alors qu'un autre plan de restructuration est déjà en cours : en février déjà, on apprenait la suppression de 150 postes chez Servier dans le Loiret, tous transférés sur le futur site de Saclay, dans l'Essonne, qui va regrouper toutes les activités de recherche et développement du groupe pharmaceutique - le transfert est prévu sur 6 semaines, entre le 1er mars et le 15 avril 2023. Ceux qui ont refusé la mutation font l'objet d'un PSE (Plan de sauvegarde de l'emploi), qui a d'ailleurs été retoqué par la Direction régionale du Travail, et, en juillet dernier, par le tribunal administratif d'Orléans.

Cette fois-ci, c'est donc la branche chimie du groupe qui fait l'objet d'une restructuration - mais elle est bien sûr étroitement liée à l'activité recherche et développement. 4 sites en France sont concernés : l'Institut de recherches internationales Servier à Paris, Oril Industrie à Bolbec (Seine-et-Maritime) et donc les 2 sites loirétains. Selon la CFDT, 14 postes vont être supprimés à Gidy et 50 à Orléans.

Quel avenir pour l'antenne Technologie Servier à Orléans ?

Des chiffres que refuse de confirmer, pour l'instant, la direction de Servier. "Des réflexions sur l'évolution de la branche CMC sont à l'étude, explique un porte-parole du groupe pharmaceutique, elles seront présentées aux partenaires sociaux dans les différents CSE extraordinaires des sites concernés d'ici le jeudi 15 septembre- ce sera mardi à Orléans." Mais d'indiquer que "Servier doit effectivement poursuivre sa transformation, dont le projet emblématique est le futur site de Saclay, pour lequel nous investissons 377 millions d'euros, avec l'ambition de sortir une nouvelle molécule tous les 3 ans, afin d'enrichir notre portefeuille de candidats-médicaments."

Ce nouveau plan de restructuration va, au final, fragiliser le site d'Orléans, baptisé Technologie Servier, et implanté rue Eugène Vignat - lieu historique pour le groupe, puisque c'est là que Jacques Servier y avait créé son premier laboratoire en 1954. Au 1er janvier, il y avait 270 salariés chez Technologie Servier : il n'en restera bientôt plus que 140 (50 postes supprimés dans la branche chimie + 80 postes supprimés dans la branche recherche et développement). Au total, donc, c'est quasiment la moitié de l'effectif qui va partir d'Orléans - "ce qui pose inévitablement la question de la pérennité du site, à plus ou moins long terme", s'inquiète la CFDT. Le site de Gidy, lui, emploie environ 800 salariés.