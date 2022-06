Servier : dans le Loiret, le plan de restructuration est retoqué par la Direction régionale du Travail

La Direction régionale du Travail a suspendu le PSE de Servier pour les sites de Gidy et d'Orléans, accompagnant le projet de regrouper à Saclay les activités recherche et développement. Le groupe pharmaceutique a saisi le tribunal administratif, ce qui n'est pas sans conséquence pour les salariés.

C'est une situation quasi inextricable chez Servier à Gidy et Orléans. Pour les deux sites loirétains, La DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) a suspendu le plan de restructuration du groupe pharmaceutique concernant le déménagement des activités de recherche et de développement à Saclay, dans l'Essonne. En réponse, Servier a décidé d'engager un bras de fer juridique avec l'administration, bras de fer dont certains salariés risquent de faire les frais.

Un effet de la loi Florange

Au cœur de ce dossier, donc, la volonté de Servier de regrouper toutes ses activités de recherche et de développement sur son futur site de Saclay : le déménagement est prévu au 1er mars 2023. Dans le Loiret, 127 salariés sont finalement concernés par ce projet (qui touche aussi les sites de Suresnes et de Croissy en région parisienne). Ceux qui refuseront cette mutation devront quitter l'entreprise : pour chaque site, un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) fixe les mesures d'accompagnement.

Mais pour la Direction régionale du Travail, Servier ne respecte pas certaines obligations prévues notamment par la loi Florange lorsqu'on impose à ses salariés de changer de bassin d'emploi. D'où le refus d'homologuer les PSE de Gidy et d'Orléans. Servier n'a pas la même lecture juridique et plutôt que de revoir sa copie, le groupe pharmaceutique a saisi le tribunal administratif d'Orléans.

Obligés de démissionner sans aucune compensation

Un procédé que regrette vivement Eric Martinez, délégué CFDT chez Servier à Gidy : "C'est une marque de défiance et non pas de confiance, explique-t-il, car le CSE et la délégation CFDT étaient prêts à revenir autour de la table pour trouver un compromis, et là je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci." Car le problème, c'est que la justice administrative ne se prononcera sans doute pas avant plusieurs mois. Et pendant ce temps, les salariés qui refusent la mutation à Saclay et qui ont déjà un projet de reconversion professionnelle n'ont pas d'autre choix que de démissionner. Sans aucune indemnité de licenciement ni congé-reclassement.

"Ça fait mal au cœur, déplore Eric Martinez : on voit des collègues qui ont 30 ans de boîte et qui partent sans aucune reconnaissance, comme des voleurs ! C'est malheureux." Et ce même si le syndicaliste considère que les mesures d'accompagnement prévues étaient insuffisantes : "On n'a même pas de primes supra-légales. On avait déjà l'impression d'être dans un mauvais rêve, mais là, le cauchemar continue." Sur le site de Gidy, ils sont déjà 6 à avoir ainsi posé leur démission... Cette restructuration ne concerne pas les activités de production. Dans le Loiret, le groupe Servier emploie au total environ 1 000 personnes réparties sur les sites de Gidy et d'Orléans.