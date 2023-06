Sète expérimente des "livraisons écologiques" avec des péniches et des vélos

Les commerces bientôt livrés par des péniches et des vélos-cargos ? C'est ce qu'expérimente l'agglopôle de Sète cet été. Ce mode de livraison vise "les derniers kilomètres", entre les petites plateformes logistiques et les points finaux des colis. Ces kilomètres sont d'habitude assurés par des camion. Passer par le fluvial permettrait donc de désengorger le centre-ville et de répondre au défi écologique.

ⓘ Publicité

La toute première livraison du genre a eu lieu le 5 juin. De bon matin, les deux livreurs ont chargé, sur le quai au bord du canal à Frontignan, les palettes de soja, les caisses de produits frais et les médicaments à livrer. "On doit aussi prendre les vélos-cargos avec nous, précise Cédric Bariou, observateur pour l'administration publique des transports (Céréma). Le but à terme, c'est qu'ils soient stockés à l'arrivée pour gagner du temps."

Arrivée directe en centre-ville

Après une heure à naviguer, la péniche arrive à la criée de Sète. En une quinzaine de minutes, les premiers colis sont déchargés, et le premier vélo part en livraison. En tout, les deux livreurs font trois tournées à vélo pour une vingtaine de clients, l'ensemble de la marchandise est livrée en une heure. "C'est tout l'intérêt de Sète, avec les canaux, on est à proximité immédiate du centre-ville donc on va vite, explique Jean-Marc Samuel, le capitaine du bateau. Et puis on a plus les camions garés sur les trottoirs et qui gênent tout-le-monde !"

La péniche repart ensuite pour Frontignan, mais pas à vide. "Elle peut ramener des poubelles, des déchets du port, des grands cartons", souligne François Trouquet, chargé de mission pour le cluster TenLog, qui réfléchit à de nouveaux modes de transports du Fret.

L'épineuse question de la rentabilité

La création d'un cycle complet de transports - aller et retour - permettra peut-être de rentabiliser le fluvial. "C'est le principal défi, le nerf de la guerre, prévient François Trouquet. Aujourd'hui, on n'a pas d'équilibre économique."

En effet, chaque livraison en péniche et vélos nécessite au moins trois salariés (un conducteur et deux livreurs). Il faut donc "faire preuve d'imagination" pour parvenir à un modèle rentable. Les livraisons fluviales à Sète fonctionneront dans un premier temps à l'aide de subventions.

Plusieurs pistes sont envisagées pour parvenir, à terme, à s'auto-financer. "La clé c'est d'augmenter significativement le volume, explique Cédric Bariou. On peut imaginer élargir ce mode de livraison aux particuliers par exemple."

Les livraisons fluviales vont être expérimentées sur deux à trois semaines pendant l'été. Si elles s'avèrent concluantes, l'agglopôle de Sète les pérennisera.

Un vélo-cargo prêt à être chargé au départ de Frontignan. © Radio France - Thomas Pinaroli

Les premiers cartons en train d'être chargés sur la péniche de Jean-Marc Samuel (à gauche). © Radio France - Thomas Pinaroli

Le chargement à bord de la péniche. © Radio France - Thomas Pinaroli

À l'arrivée à la criée de Sète, les colis sont vite répartis dans les vélos-cargos. © Radio France - Thomas Pinaroli