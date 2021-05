Une centaine de salariés de la Setram manifestent devant la mairie du Mans

A l'appel des syndicats Force Ouvrière et CFDT, une centaine de salariés de la Setram ont réclamé au maire du Mans, Stéphane Le Foll, des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail. Suite au mouvement de grève, le trafic des bus et des trams a été perturbé.

60% de grévistes chez les personnels roulants d'après les syndicats, 40% au total dans l'entreprise d'après la direction. Le débrayage de ce lundi 3 mai semble suivi par les salariés de la Setram, à nouveau mobilisés pour réclamer de meilleurs conditions de travail, des augmentations de salaire et une prime "covid" de 500 euros en tant que personnels de première ligne depuis plus d'un an. Une centaine d'entre eux se sont rassemblés sous les fenêtres de la mairie du Mans pour réclamer à Stéphane Le Foll d'intervenir dans ce dossier brûlant en tant que président de Le Mans Métropole, institution en charge de la gestion des transports. Les salariés mobilisés n'entendent d'ailleurs plus se tourner vers le directeur de la Setram, Jean-Paul Pringuet, qu'ils accusent de fermer la porte au dialogue social.

Globalement, le manque de communication et de reconnaissance est l'un des arguments utilisés par les grévistes pour justifier la mobilisation. Le 28 mars dernier, Fabien, conducteur de tramway sur la ligne T1 a par exemple été pris pour cible par "un individu qui m'a jeté une canette metallique, un coupe-ongle et une boîte metallique. Le responsable de la sécurité m'a dit que tant qu'il ne voyait pas l'intérêt de porter plainte sachant que le matériel n'est pas cassé. Je me suis senti abandonné, le conducteur c'est quand même plus important qu'une porte de cabine de tram".

Un nouvel appel à la grève le 7 mai

En plus des problèmes de sécurité, l'organisation du travail et le management sont pointés du doigt. "Là on a deux abandons de poste suite à des soucis avec des chefs de service ou des cadres", explique Bruno Peltier, délégué syndical Force Ouvrière, "certains salariés n'arrivent même plus à avoir de temps pour faire leurs besoins primaires, il y'a des lignes où il n'y a pas de toilettes... c'est inadmissible !".

La direction de son côté a réagi dans un communiqué lundi après-midi, évoquant une "prime defiscalisée de 150 euros" refusée pour l'instant par les syndicats et indique "regretter les mouvements de blocage d’aujourd’hui au dépôt tramway et au dépôt bus, qui ont perturbé le réseau Setram au détriment des voyageurs". Un prochain rendez-vous a été fixé au 18 mai, mais le mouvement pourrait se poursuivre d'ici-là, puisqu'un nouvel appel à la grève a été lancé pour le vendredi 7 mai.