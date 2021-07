Seulement 10% des discothèques vont rouvrir, selon le vice-président de l'Umih-31

Les boîtes de nuit, fermées depuis le début de la crise du Covid-19, peuvent enfin rouvrir ce vendredi 9 juillet. Mais en Haute-Garonne, seuls 10% des établissements vont reprendre leur activité selon le vice-président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie dans le département.

Elles étaient les seules à n'avoir jamais rouvert depuis le début de la crise sanitaire : les boîtes de nuit sont à nouveau autorisées à accueillir du public à partir de ce vendredi 9 juillet. Une bonne nouvelle à priori pour ce secteur, sauf que de nombreux établissements garderont porte close, selon Philippe Belot, vice-président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih) en Haute-Garonne. Il était l'invité ce jeudi matin de France Bleu Occitanie.

Une minorité de discothèques vont rouvrir

Selon Philippe Belot, seuls 10% des établissements vont rouvrir en France. L'état d'esprit des gérants de discothèques n'est pas au mieux, à la veille de la réouverture : "_Ça a été de l'impatience, mais maintenant ca n'est même pas de la crainte mais de la déception (...) les contraintes sanitaires imposées sont tellement lourde_s" déplore le vice-président de l'Umih, qui pointe du doigt le pass sanitaire exigé pour rentrer en boîte de nuit.

Sur le Grand Toulouse, entre sept et huit discothèques vont tenter l'ouverture, "et encore, la plupart vont tenter la réouverture ce week-end, et pourraient refermer ensuite" précise Philippe Belot.

Un secteur sinistré

La crise sanitaire a fait de gros dégâts dans l'économie du monde de la nuit. "Dans le département, on tourne déjà autour de 12 à 13% de fermetures définitives. Et on pense qu'il y a à peu près autant d'entreprises qui sont en grande difficulté" affirme Philippe Belot.

"On assiste à la disparition d'un pan entier de ce secteur économique."

Le secteur de la restauration, qui a repris depuis maintenant un mois, se porte un peu mieux. Les clients sont là; la fréquentation a retrouvé à peu près le même niveau qu'avant la crise selon le vice-président de l'Umih en Haute-Garonne, qui a tout de même un bémol : "toute la clientèle touristique qui vient l'été, principalement étrangère, n'est pas là" déplore Philippe Belot.