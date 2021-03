Seulement 30% d'hébergements occupés pendant les vacances d'hiver dans les stations de Savoie et Haute-Savoie

On s'y attendait, c'est désormais confirmé, la fermeture des remontées mécanique a plombé les 112 stations de ski des pays de Savoie. Selon Savoie Mont Blanc Tourisme, durant les vacances de février, le taux d'occupation "des hébergements marchands ne devrait guère dépasser les 30%" contre 80% habituellement.

Les deux dernières semaines ont été les plus fréquentées

Dans son communiqué, l'agence confirme que "_la fermeture des remontées mécaniques a, un peu plus encore en février, eu un effet direct sur la fréquentation_, démontrant sa dépendance intrinsèque avec la pratique du ski alpin." Les deux dernières semaines ont été les plus fréquentées avec respectivement 39 % pour la troisième et 36 % pour la quatrième. Les Gîtes de France ont eux affiché un taux d'occupation à 80 %.

22,5% taux d'occupation prévisionnel sur l'ensemble de la saison

De son côté, l'Association nationale des maires des stations de montagne évoque lui un taux d'occupation de 33% des stations françaises durant les vacances de février, "soit une baisse de 47,8 points par rapport à la même période en 2020. Sur l'ensemble de la saison 2020-2021 _le taux d’occupation prévisionnel est à 22,5%_, en baisse de 43,3 points." Selon l'ANMSM, les stations les plus impactées sont celles situées en haute-altitude, entre 1.700 et 2.300 mètres d'altitude.