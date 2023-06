Seulement trois jours après l'incendie de sa boulangerie, Éric Bonnet cherche de nouveaux locaux

Éric Bonnet et ses filles Sarah et Nelly, cherchent déjà de nouveaux locaux pour rouvrir une boulangerie.

Surtout ne pas se laisser abattre, Éric Bonnet se le répète inlassablement depuis lundi 26 juin, quand il a vu partir en fumée le fournil de sa boulangerie. "C*'était trente années de travail*", se rappelle-t-il. Pourtant, seulement trois jours après l'incendie, survenu sur la commune de Camelas (Pyrénées-Orientales), le boulanger est déjà à la recherche de nouveaux locaux pour relancer son four à bois. "On faisait les marchés, on livrait les magasins bio. Il y a quatorze personnes qui travaillent avec moi. On ne peut pas abandonner tout ce monde !"

Trouver de nouveaux locaux en trois semaines

C'est l'objectif qu'il s'est fixé avec ses filles Nelly, 25 ans et Sarah, 20 ans. Hébergé chez sa fille ainée à Canet-en-Roussillon, il écume déjà les annonces de locaux commerciaux. "On a quelques pistes car avec la hausse des coûts de l'énergie, malheureusement il a plusieurs boulangeries qui ferment", explique Éric Bonnet. Mais l'artisan a plusieurs conditions. La première : il souhaite impérativement relancer son activité dans les Pyrénées-Orientales. La seconde : reprendre son activité de boulanger de pains bio. Pour cela, il lui faut un four à bois. "Ç**a prend 20 m², ce n'est pas évident."

D'autant que la crise du Covid et la récente hausse de l'inflation ont amaigri la trésorerie de la boulangerie. Aussi ses filles ont ouvert une cagnotte en ligne . "Moi je n'aurais pas pu le faire. Et quand les gens l'ont vu, on a reçu beaucoup de messages de soutien. Ça fait beaucoup de bien. On se dit qu'on ne peut pas abandonner les clients."

Un collectif de boulangers pour continuer de fournir du pain

Au Soler, la boutique de producteurs est habituellement fournie par Le pain d'Éric. Mais depuis l'incendie, ce sont 50 à 70 pains qui manquent chaque jour. Aussi, un collectif de boulangers bio s'est proposé pour assurer chacun leur tour les fournées journalières, "le temps qu'Eric se remette en scelle. On ne veut pas lui piquer sa clientèle", assure Lucie Canelas, du fournil du Grabuge à Elne, l'une des boulangers volontaires.