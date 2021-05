Seurre : l'Artisanerie, boutique éphémère, reprend du service jusqu'à fin septembre

Pour allier animation et promotions des "pépites" de son territoire, l’Office de Tourisme Rives de Saône, dégaine sa boutique éphémère ! Ou plutôt son "artisanerie" -qu'on avait déjà vu en 2020- rouvre ses portes depuis vendredi dernier.

Zéro déchets et lingettes démaquillantes

A l'intérieur d'une vieille bâtisse, ayant appartenue aux ancêtres de Bossuet : un tourneur sur bois, un brasseur, un créateur de déco en métal, une miellerie ou encore une fabricante de biscuits proposent leurs productions. Particularité ce sont les artisans -eux mêmes- qui se relaient pour tenir la boutique. Parmi eux Emily Vanwymelbeke, une jeune couturière qui donne dans le "zéro déchet" et fabrique notamment des lingettes démaquillantes en tissu.

L'Artisanerie de Seurre restera ouverte si tout va bien sur le plan de l'épidémie jusqu'à fin septembre © Radio France - Thomas Nougaillon

Un lieu magnifique avec de la brique et des plafonds à la française

"On attend le client, moi j'ai toujours deux-trois coutures à terminer ici. Sinon je donne des cours de couture quand le temps le permet, des cours que je dispense à deux-trois personnes maximum à chaque fois". La jeune femme est enthousiaste à l'idée de tenir et d'accueillir les clients dans cette boutique, suivant les plannings décidés avec les autres artisans, même si celle-ci est légèrement à l'écart de la rue commerçante. "Je suis super bien ici, le lieu est magnifique avec la brique et les plafonds à la française et quand on est dehors à animer la cour ça donne envie aux gens de rentrer".

Quand se rendre à l'Artisanerie de Seurre ?

Cette boutique restera ouverte jusqu'à fin septembre. Elle est située au 13 rue Bossuet à Seurre. En mai et juin elle vous accueille le vendredi de 16H à 19H, les samedi et dimanche de 10H à 13H et de 16H à 19H.

Ce mardi 25 mai 2021, Véronique Giraud,directrice du service tourisme est l'invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne. Vous l'entendrez à 7H15 à la radio (98.3 ou 103.7) ou bien en cliquant sur le lien ci dessus.