Sévère plan de retour à l'équilibre pour l'hôpital d'Orléans

La direction présente ce mardi un plan de retour à l'équilibre qui prévoit 7,5 millions d'euros d'économie dès maintenant. Parmi les mesures les plus contestées, la fermeture de 18 lits à la maternité d'Orléans, et la mise en place de nuits d'hôtels pour les patients avant leur hospitalisation

En 2016 la maternité d'Orléans a battu un nouveau record de 4700 naissances. C'est l'une des plus grosses maternités de France. La direction du Nouvel Hôpital d'Orléans veut y fermer 18 lits et supprimer 10 postes, c'est l'une des mesures d'économies qui sera présentée aux syndicats ce mardi 4 juillet lors d'un comité technique d'établissement. Dans un premier temps, elle avait même envisagé de fermer tout le 4ème étage du bâtiment, celui des grossesses à risque, mais devant l'indignation de tout le personnel soignant, y compris des médecins, elle a renoncé. Pour le moment... La direction du NHO n'est pas disponible pour expliquer ses choix, mais l'Agence Régionale de Santé qui a demandé ces mesures d'économies, assure que "toutes les femmes souhaitant accoucher à la maternité d'Orléans seront prises en charge. Un dispositif de gestion des pics d'activité est en cours de mise au point. Cette décision de fermetures de lits tient simplement compte de la baisse constatée de la durée moyenne des parturientes".

"C'est sans fin on n'en voit pas le bout, de ces économies" dit Monique Supérat de Sud Santé

Une quarantaine de suppressions de postes et peut-être plus si ça ne suffit pas

L'objectif de ce plan de retour à l'équilibre c'est d'économiser 7,5 millions d'euros en 2017. Pour combler en partie le déficit de 15 millions d'euros enregistré fin 2016. En novembre dernier Olivier Boyer, le directeur du Nouvel Hôpital d'Orléans, assurait pouvoir éviter ce plan. "Ni le ministère de la Santé ni l'Agence Régionale de Santé ne nous ont demandé de plan de retour à l'équilibre" disait-il. Finalement le NHO n'a pas pu l'éviter, et une quarantaine de suppressions de postes sont prévus. "Le déficit de l'hôpital est très élevé, et il reçoit des aides régionales et nationales très importantes, ce qui explique qu'il lui soit demandé des mesures d'économies" explique l'ARS.

On nous a dit que si les économies ne sont pas suffisantes il y aura une nouvelle baisse des effectifs alors que le personnel est déjà surchargé de travail

Au total, une quarantaine de postes seront supprimés : 22 dans les secteurs logistiques, 10 en maternité, et 4 en chirurgie, où la fermeture d'une dizaine de lits est également envisagée. Même chose dans le service de pédiatrie : 11 lits seront fermés. "On nous explique que l'an dernier il n'y a pas eu de grosses épidémies de grippe et de bronchiolite, et qu'on peut se passer de ces lits" expliquer Monique Supérat, déléguée du syndicat Sud Santé Solidaires. "S'il y en a cette année, il faudra bien les rouvrir". "Toutes les mesures qu'on nous annonce sont susceptibles d'être encore durcies, si l'objectif d'économies n'est pas atteint" s'inquiète Monique Supérat. "On nous a dit que si cela ne suffit pas, il faudra réduire de 1% l'ensemble des effectifs, tous services confondus. Ca fera une quarantaine de postes supplémentaires, alors que le personnel soignant est déjà à bout de force".

Dormir à l'hôtel plutôt qu'à l'hôpital

Il faut aussi réduire le nombre de nuits d'hospitalisation, en développant les soins en ambulatoire, qui permettent aux patients d'entrer le matin à l'hôpital, de subir leur intervention, et de sortir le soir. Mais certains malades qui habitent loin ou qui vivent seuls entraient quand même la veille, pour un meilleur confort. La décision a donc été prise, pour faire des économies, de mettre en place une convention avec un hôtel proche de l'hôpital, qui mettrait quelques unes de ses chambres à la disposition des patients pour qu'ils soient hébergés à l'hôtel et non plus à l'hôpital, s'il n'y a pas de nécessité médicale. Les discussions sur les modalités d'application de cette convention sont en cours, et ce système existe déjà ailleurs. Aucun détail sur les conséquences pour les patients, mais là où ce type de convention existe, ce sont les patients qui paient leur chambre. L'an dernier 37 000 personnes ont séjourné à l'hôpital d'Orléans pour une prise en charge en ambulatoire.

La fin des plateaux-repas gratuits pour les médecins de garde

Autre mesure qui pourrait paraître anecdotique mais qui résume assez bien l'ambiance générale, la fin du plateau-repas gratuit pour le personnel de garde au bloc opératoire. C'était l'usage pour ces soignants qui enchaînent les astreintes, et ça représente 45 000 plateaux par an. Ce système disparaît, c'est une économie de 250 000 euros. Et si ça ne suffit pas, la direction veut augmenter de 5% le prix du repas au self de l'hôpital.