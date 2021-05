Sew Usocome investit 70 millions d'euros dans son usine de Brumath

La filiale française du groupe allemand Sew Eurodrive, se lance dans un projet à 70 millions d'euros. Le site de production de Brumath, au nord de Strasbourg, s'agrandit sur un terrain de 9 hectares.

Cette extension permettra de créer un nouveau magasin automatisé et d'augmenter les capacités de montage et de stockage de l'usine. L'objectif est aussi de libérer de l'espace sur les usines de Haguenau et de Forbach.

24.500 m² de bâtiments

Cinq ans après sa création, l'usine spécialisée en montage de moteur et de motoréducteur (unité composée d'un moteur et d'un réducteur, utilisée notamment dans l'industrie automobile), aux 550 salariés, va s'étendre avec 24.500 m² de bâtiments.

Les travaux débuteront au second semestre de l'année 2021, pour une mise en service début 2024.