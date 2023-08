Seyssins : les avis de taxe foncière commencent à arriver, en augmentation de 33%

Les avis de taxe foncière ne sont pas encore tous arrivés à Seyssins, mais les habitants de la ville sont déjà tous informés : cette année 2023, l'impôt local pour les propriétaires va augmenter de 33%. Une hausse, qui cumule les 7.1% d'augmentation nationale pour suivre l'inflation, mais aussi la décision de la mairie d'augmenter cet impôt de 26%, à l'image de plusieurs autres communes iséroises comme Grenoble (+33%) .

"Je réfléchie à vendre la maison." Christelle est propriétaire depuis vingt ans, mais la taxe foncière devient trop difficile à payer. "Je ne gagne pas trop mal ma vie", explique la mère de famille, mais l'impôt local pèse trop lourd dans son budget. Même avis, quelques maisons plus loin, pour un couple de retraité : "Non, non, non et non, s'énerve Marie-Odile. 600 euros de plus, on ne sait pas où on va les trouver. Moi, ma paye n'a pas augmenté."

"Ce n'est pas une décision facile"

Une hausse assumée par Fabrice Hugelé, le maire (Renaissance) de Seyssins. Il explique ne pas pouvoir faire autrement pour maintenir les services publics de la commune. "L'augmentation de la taxe foncière nous permet d'encaisser 1.5 million d'euros de recette, détaille-t-il. C'est absolument indispensable pour maintenir le niveau de services sur la commune". La taxe foncière de la ville n'avait pas été changée depuis 2006, alors le maire assume d'utiliser ce levier "pour garantir le fonctionnement du gymnase, de la salle de spectacle, des écoles".

Il se justifie : "Évidemment que ce n'est pas une décision facile, mais elle a été prise en toutes connaissances de cause. Au final, 95% des Seyssinois payeront moins d'impôts locaux en 2023 qu'en 2019, avant le début du mandat."