Roanne, France

On n’arrête plus SFAM à Roanne. L'entreprise employait déjà 470 salariés dans ses locaux situés quai du canal (l'ancienne entreprise B2S rachetée l'an dernier et développée depuis). Au printemps, elle a annoncé l'embauche de 400 personnes supplémentaires, toujours dans le roannais, et la création de nouveaux locaux, deux hectares, qui doivent sortir de terre sur le site des Tuileries à Mably.

Avec le rachat du site roannais d'Armatis LC, ce sont 95 téléconseillers supplémentaires qui rejoignent donc le groupe. Car SFAM est en pleine expansion : une croissance de 2 400% en 5 ans. 5 millions de clients et 200 000 ventes conclues tous les mois. SFAM assure les portables, les ordinateurs et les tablettes, c'est un marché en pleine expansion. Et c'est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre : elle vient de remporter le prix "happyatwork", heureux au travail, pour la 2e année consécutive.

SFAM a été créée en 1999 à Romans-sur-Isère dans la Drôme et elle est leader dans son secteur.