Sherco va recevoir une aide de deux millions d'euros de l'Etat au titre du plan relance dans le Gard

C'est une success story à la Nîmoise. Sherco le constructeur de motos basé dans la zone industrielle de Saint-Césaire est doublement sous le feu des projecteurs en ce moment. D'abord dans le domaine sportif avec trois motos engagées sur le Dakar, ensuite dans le secteur économique. L'entreprise va recevoir une aide de deux millions d'euros de l'Etat dans le cadre du plan de relance. Cette somme lui permettra de construire une nouvelle unité de fabrication de pièces pour boites de vitesse.

Cette aide de l'Etat représente environ un tiers de la somme de sept millions d'euros nécessaire pour construire cette nouvelle unité . Ce soutien valorise le dynamisme de l'entreprise Sherco comme le souligne Jean Rampon, sous préfet en charge de la relance dans le Gard : "C'est une entreprise qui fait rayonner le Gard largement au delà des frontières de la France. Une entreprise familiale qui a su s'adapter au marché et qui sait innover. C'est une pépite et il y en a d'autres dans le département qui méritent d'être accompagnées. C'est recréer quelque part la France de dans 30 ans, pour avoir une France plus compétitive, plus souveraine dans le domaine de l'industrie".

9 000 motos vendues chaque année dans 68 pays

Un dynamisme illustré à merveille par le président fondateur de Sherco, Marc Teissier, débordant d'énergie communicative et d'idées pour développer l'entreprise qu'il a créée à partir de rien en 1999 : "Le secret, c'est travail, travail et travail. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut suivre son instinct et son envie. Après, on rencontrera peut-être des problèmes, mais on comptera sur notre énergie pour les surmonter".

Et il faut oser poursuit Marc Teissier :"J'ai été en Chine, j'ai visité 77 sous-traitants et 17 constructeurs de motos. On peut faire chez nous ce qu'ils font, sauf peut-être des choses comme la couture où il faut beaucoup de main d'oeuvre. Mais tout ce qui est mécanique, on peut le faire et au même prix que les Chinois. Il faut y croire et investir beaucoup".

Sherco fabrique 9 000 motos par an. L'entreprise exporte ses machines dans 68 pays dans le monde entier. La société compte une centaine de salariés et pourrait créer une vingtaine de nouveaux emplois dans les années qui viennent.