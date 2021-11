Shopopop étend son service de livraison entre particuliers en Gironde

"Se faire livrer où l'on veut, quand on veut", c'est le slogan de Shopopop, l'entreprise de livraison entre particuliers vient d'annoncer le renforcement de son activité en Gironde. Comme dans quarante autres communes du département, les habitants de Saint-Seurin-sur-l'Isle et Saint-Sulpice-et-Cameyrac "peuvent désormais se faire livrer leurs courses et colis à l'adresse, au jour, et à l'heure de leur choix".

"Ici le livreur c'est monsieur-madame tout le monde"

Shopopop s'appuie sur un réseau de shoppers, des particuliers-livreurs qui transportent les courses alimentaires de leur voisin notamment en échange d'un pourboire variable.

"Nous avons des partenariats avec la majorité des grandes surfaces de Gironde, mais aussi avec des fleuristes de Saint-Médard-en-Jalles, de Gironde-sur-Dropt ou encore de la Teste-de-Buch, explique Delphine de la Gournerie, porte-parole de Shopopop. Des entreprises de papèterie, des cavistes ou encore des chocolatiers sont également partenaire de Shopopop."

Les shoppers, ces livreurs amateurs, profitent souvent d'un trajet entre leur habitation et leur lieu de travail pour faire un crochet qui leur rapporte cinq euros minimum par livraison et un supplément fonction de la distance à parcourir.

"Notre service est moins cher que les livraisons classiques des supermarchés, c'est plus humain aussi, parce que les shoppers et les clients sont souvent des voisins qui se rencontrent et s'offrent parfois le café".

Shopopop a effectué 65.000 livraisons en Gironde depuis son installation en 2017.