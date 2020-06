Show must go on : coup d'envoi de la saison estivale à la Comédie du Mas du Pont au Crès

Le Crès, France

La comédie du Mas du Pont au Crès prépare sa réouverture, mercredi 8 Juillet avec la comédienne décapante Élodie KV et sa révolution positive du vagin. De nombreux spectacles sont en préparation tout au long de l’été. Véritable explosion de bonne humeur pour Ernault Vivien le directeur du théâtre.