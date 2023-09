"Shrinkflation" : l'exécutif veut obliger les industriels à plus de transparence sur l'étiquetage des produits

Peut-être l'avez-vous constaté en faisant vos courses : les emballages et les prix de vos produits préférés n'ont pas changé, mais il y a moins à manger. Cette pratique marketing qui vise à masquer la hausse des prix, baptisée la "shrinkflation", "est une arnaque" "scandaleuse", a déclaré ce jeudi sur franceinfo Bruno Le Maire.

ⓘ Publicité

"Vous en avez moins et vous payez plus cher. Cela a toujours existé, mais cette pratique se multiplie. C'est inacceptable", a-t-il martelé, promettant qu'un texte de loi sera présenté début octobre avec "une disposition qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction de contenu quand ils gardent le même packaging". La "shrinkflation" est en effet légale à condition que la mention du poids de la denrée soit modifiée. Mais à date, les marques qui se plient à la règle le font "dans une police minuscule" a ironisé le ministre de l'Économie.

"Nous ne sommes pas là pour remplir les poches des géants industriels", a-t-il insisté. "Nous sommes là pour permettre aux Français de vivre décemment et de pouvoir se payer ce dont ils ont besoin, notamment en termes de produits alimentaires". Et d'ajouter : "Je pense que chacun a compris que ma détermination à faire plier ceux qui ne respectent pas les règles, à éviter les marges excessives et à faire en sorte que l'inflation baisse plus rapidement, est totale".

Une loi début octobre

À gauche, LFI veut aller plus loin. La cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot avait annoncé fin août déposer une proposition de loi pour que soit considéré comme trompeur, et donc interdit, le fait de "réduire la quantité" d'un produit "pour un prix équivalent ou supérieur sans clairement en informer le consommateur".

"Cette pratique déloyale provoque au mieux une multiplication de déconvenues aussi surprenantes que désagréables lorsque le consommateur s'en rend compte. Au pire, elle accroît les difficultés financières de millions de Français", dénoncent les élus LFI.

La ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme Olivia Grégoire a déjà missionné le Conseil national de la consommation pour réaliser une enquête sur cette pratique. Cette analyse doit être achevée "au plus tard le 31 mars 2024", selon la lettre de mandat du Conseil national de la consommation consultée par l'AFP.

Négociations commerciales avancées

Le ministre a en outre déclaré viser "début octobre" pour un nouveau texte de loi encadrant les négociations commerciales entre distributeurs et industriels.

Jusqu'à présent, les supermarchés et leurs fournisseurs négociaient annuellement, de décembre au 1ᵉʳ mars, les conditions auxquelles les premiers achètent aux seconds les produits vendus le reste de l'année aux consommateurs. Mais le gouvernement a décidé, après discussions avec les représentants des deux secteurs d'activité, d'avancer les négociations annuelles pour 2024. "Il y a un problème plus général qui est de voir si effectivement le modèle français où il y a une négociation annuelle au lieu d'avoir des négociations régulières est le bon modèle", a commenté le ministre de l'Économie sur franceinfo précisant que cela "ne doit jamais se faire au détriment du revenu des producteurs agricoles".