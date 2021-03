Le ministre de l'Économie a affirmé ce mercredi soir sur BFM Business que sans intervention de l'Etat, l'usine de la Bosch à Rodez aurait certainement fermé dans les mois à venir. Le site, qui employait encore plus de 1000 personnes en Aveyron, devrait supprimer 750 postes.

"Si l'Etat n'était pas intervenu, on ne parlerait plus du site de Bosch à Rodez" selon Bruno Le Maire

Les temps sont durs pour le bassin industriel aveyronnais. Avant l'annonce d'une suppression de 60% des postes à la Sam, l'usine La Bosch de Rodez annonçait de son côté le départ de 750 emplois, pour un site qui fait travailler aujourd'hui 1250 personnes en Aveyron.

à lire aussi 750 suppressions de postes annoncées chez Bosch Rodez

Nous avons sauvé cette usine après des mois de discussion"

Et selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le coup aurait été encore bien plus dur à encaisser pour la région si l'Etat n'était pas intervenu. "Nous avons sauvé cette usine après des mois de discussion" affirme Bruno Le Maire ce mercredi soir sur BFM Business. "La fermeture de l'usine était une des options sur la table, nous avons obtenu qu'il n'y ait pas de fermeture. Et j'ai bien conscience que pour les salariés, c'est un choc très dur".

Pour le ministre de l'Économie, l'usine La Bosch va repartir avec une base de 500 emplois et va désormais aussi devoir miser sur la diversification industrielle pour se relancer. L'usine, spécialisée dans les injecteurs de voiture Diesel, devra maintenant aussi miser sur d'autres secteurs plus porteurs comme l'hydrogène.

Un millier de personnes attendues à Rodez

Dans ce contexte très délicat pour l'industrie aveyronnaise, près d'un millier de personnes sont attendues ce jeudi à Rodez pour manifester contre les suppressions d'emplois, que ce soit à la Sam ou à la Bosch.