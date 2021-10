Si le prix du pain augmente ce n'est pas seulement lié à la hausse du prix du blé

Le prix du pain qui augmente la faute au blé et à la farine en forte hausse? L’équation n’est pas aussi simple pour Pascal Flury, boulanger mulhousien dans le quartier de Bourtzwiller. Il y a eu aussi le Covid et la main d’œuvre qui se fait plus rare donc plus chère.