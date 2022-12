"Si les boulangeries ferment, on va tout perdre, seuls les riches feront du pain de mauvaise qualité"

Face à la hausse de l'électricité, une boulangerie de la Salvetat-Saint-Gilles près de Toulouse, n'a pas d'autre solution que de mettre la clé sous la porte. Fermeture définitive dimanche 11 décembre à 14h. Les clients sont dépités. Ils déplorent la mort des petits commerces.

Facture d'électricité multipliée par cinq

Dimanche 14h, la boulangerie de l'avenue des Pyrénées fermera définitivement ses portes. Certains clients ne sont pas encore au courant et s'en étonnent. Derrière le comptoir, la salariée Chantal, se retrouve forcée de prendre sa retraite : "

moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans la boulangerie, j'en ai 66, je ne croyais pas finir comme ça."

La hausse du prix de l'électricité s'ajoute à une liste de problèmes déjà très longue : Covid, concurrence des grandes surfaces, hausse des matières premières, le patron Marc Guichet dit ne pas avoir d'autres solutions que de tirer le rideau : "l*'EDF nous a envoyé le courrier avec les nouveau tarifs, on est actuellement à 1090 euros et c on passerait à 4700 euros par mois, ce n'est pas supportable*."

Les clients comme Lydia défilent très émus : "on peut signer une pétition ?", voire très remontés : "c'est dramatique, bientôt ce ne sera plus que les riches qui pourront faire du pain de très mauvaise qualité, je pense que la France est foutue."

Sylvie en a les larmes aux yeux : "un petit commerce qui ferme, moi ça me touche, ce n'est pas normal, ils se sont donnés à fond. Si les boulangeries, les boucheries, les charcuteries ferment, on va faire quoi ? aller au supermarché ? moi je n'y vais que pour les produits d'entretien, si on veut avoir de bons produits il faut tout faire pour les garder, les petits commerces se perdent, c'est dommage."

La boulangère n'a pas attendu dimanche, elle est déjà partie travailler dans un foodtruck.

La devanture de la boulangerie est recouverte de quelques feuilles annonçant chichement la fermeture définitive. © Radio France - Pascale Danyel

Soutien de la présidente de Région, Carole Delga

Les boulangers ont le soutien de la présidente de la région Occitanie. Carole Delga estime que l’Etat doit inclure les artisans boulangers dans le bouclier tarifaire. Elle parle de 3300 boulangers et pâtissiers d'Occitanie "en grave péril" .