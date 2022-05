Si les prix des matières premières continuent de flamber, les boulangeries ligériennes "seront en péril"

L'inflation galope, avec des hausses de prix qui concernent tous les secteurs, le pain notamment. La baguette dépasse maintenant 1 € dans de nombreuses boutiques. Impossible de faire autrement que d'augmenter les prix pour les boulangers explique Adrien Fages, qui vend ses pains au chocolat et ses croissants à Montbrison. "Le marché est très compliqué. Toutes les matières premières, l'énergie, tout est en augmentation. La farine, le beurre, les œufs, la crème, l'électricité, le gaz. Vraiment, rien n'y échappe."

Le membre de la fédération des boulangers de la Loire n'a pas augmenté le prix de sa baguette, à 1 € depuis sept ans, "parce que c'est le symbole français", mais ses croissants sont passés de 90 centimes à 1 €. Le poids de ses viennoiseries a même légèrement diminué.

Une situation tenable encore quelques mois

Pour "le bien-être" de son entreprise, Adrien Fages ne se verse plus de salaire depuis le mois de janvier. "Honnêtement, je pense que l'année est surmontable. Mais par contre, on sort du Covid, on sort d'une période qui n'était pas très bonne. On a eu la chance d'être ouvert, de travailler. Mais bon, on n'a pas profité des aides comme on était ouvert, c'est tout à fait logique et je pense que les sociétés seront en péril. Ça va être très tendu."