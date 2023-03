"Si on pense que des méthodes policières vont régler la situation dans le pays, on se trompe" juge la CGT 31

Après dix journées de manifestations contre la réforme des retraites, le dialogue va-t-il reprendre (ou du moins débuter) entre le gouvernement et l'intersyndicale ? La première ministre Elisabeth Borne a tout cas invité les représentants syndicaux à Matignon lundi 3 avril.

Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi 29 mars. Il déplore aussi les "violences policières" lors des manifestations toulousaines, comme ce fût encore le cas mardi 28 mars.

La manifestation a encore dégénéré ce mardi 28 mars à Toulouse. C'est un échec, pour vous, syndicats ?

Alors déjà, nous on retient que c'était une très grosse journée de mobilisation, avec beaucoup de grèves et une très grosse manifestation.

23.000 personnes à Toulouse selon la préfecture...

Depuis le début du mouvement, les services de l'Etat tenter de diminuer l'impact. Mais ils décrédibilisent tout seuls parce que les chiffres sont beaucoup plus importants que ça. On a compté près de 150.000 manifestants et pour un dixième jour de la manifestation, c'est énorme. Et ça témoigne du très fort rejet de cette loi par les travailleurs et la jeunesse qui était très présente ce mardi.

Vous applaudissez le nombre de manifestants et vous mettez sous le tapis les dégradations ?

Absolument pas. Nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'il y a une aspiration très forte qui s'exprime en ce moment, sur des revendications qui demandent le retrait de la réforme des retraites.

Mais le mouvement semble se radicaliser...

Quand un gouvernement répond aux revendications légitimes des travailleurs et de la jeunesse par des coups de bâton, des 49.3, des canons à eau, des motions de censure... il ne faut pas s'attendre à ce que les gens se calment.

Quand on a un manifestant jette des boules de pétanque sur des policiers, est-ce qu'on n'est pas obligés d'user de gaz lacrymogènes pour disperser la foule ?

Si on pense que ce sont des méthodes policières qui vont régler la situation politique dans le pays, on se trompe. Ce dont il y a besoin, ce sont de décisions politiques qui soient positives et qui aillent dans le sens de l'intérêt des travailleurs.

Mais est-ce qu'une manifestation avec violence est une manifestation de fait qui est ratée pour vous ? C'est un échec ?

Ce qui est absolument réussi aujourd'hui, c'est la mobilisation qui fait peser un rapport de force très fort. Maintenant, il y a besoin que ce rapport de force se traduise dans les faits par le retrait de la loi sur les retraites, mais aussi des augmentations de salaires, des améliorations de conditions de travail et de vie.

C'est ce qui est en train d'être exprimé, et le gouvernement tente d'étouffer ça. On n'a jamais vu que ça marchait, dans aucun pays du monde.

Elisabeth Borne propose de rencontrer l'intersyndicale. Ça peut être la voie d'un apaisement, d'une sortie de crise ?

Si c'est pour retirer le projet des retraites, oui, ce serait une bonne chose. Mais ce n'est pas ce que l'exécutif est en train d'expliquer.

La CGT va y aller à cette réunion ?

Oui, bien sûr. Vous avez remarqué qu'il y a une intersyndicale qui est très unie, à l'image d'ailleurs de la dynamique qu'expriment les salariés.

Philippe Martinez a réclamé hier une médiation à Emmanuel Macron. Elle vous convient la stratégie du leader de la CGT ?

Je pense qu'il s'est un peu trompé...

D'ailleurs, il a subi un revers historique en interne hier... (NDLR : le rapport d'activité de la direction sortante de la CGT a été rejeté par les adhérents)

Voilà... Ce qu'attendent les adhérents de la CGT, c'est ce qu'attendent les salariés qui la composent, c'est le retrait pur et simple du projet de loi. Et quand on est dans un rapport de force comme celui là...

En tout cas, si le gouvernement et le Medef font encore monter la pression, il va falloir aussi qu'ils lâchent des billes sur les salaires par exemple, et les conditions de travail.