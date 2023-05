Sidel à Lisieux : le plan social suspendu par l'inspection du travail

Le soulagement ce mardi soir pour les 109 salariés de Sidel à Lisieux dont les licenciements sont suspendus. L'inspection du travail rejette le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi de cette usine spécialisée dans la fabrication de machine d'emballage. La direction régionale de l'emploi, de l'économie et des solidarités considère que Sidel n'a pas fourni tous les documents financiers réclamés depuis pourtant plusieurs mois, depuis le 18 janvier 2023 par l'administration. Des données comptables et financières sur le groupe auquel Sidel appartient et qui doivent être présentées "aux représentants du personnel et organisations syndicales" explique Me Philippe Pradal, l'avocat des salariés.

Des documents indispensables pour statuer sur les moyens mis dans le PSE

Ces informations sont capitales pour construire le plan de sauvegarde de l'emploi et statuer surtout "sur les moyens attribués à ce PSE" insiste Me Pradal pour qui "c'est vraiment le cœur de la lutte". En l'occurrence poursuit l'avocat des salariés, "il s'agit de savoir si Sidel demande à ses salariés de partir une main devant une derrière ou si elle décide de prendre ses responsabilités, d'accepter le fait qu'elle fait partie d'un groupe qui est une multinationale qui fait des milliards de profits qui s'appelle Tetra Laval et que, en conséquence, pour fermer l'usine de Lisieux, il faut y mettre le prix".

Trois scénarios possibles

La décision de l'inspection du travail suspend le PSE et donc les licenciements des 109 salariés.

Trois scénarios sont désormais envisageables. Le premier qui est aussi le moins vraisemblable c'est que Sidel fasse machine arrière et annule son projet de fermeture de l'usine de Lisieux. L'entreprise peut aussi choisir d'attaquer la décision de l'inspection de travail ou alors , troisième et dernière option, Sidel se conforme aux demandes de l'inspection du travail et fournit les documents financiers susceptibles de démontrer son appartenance au groupe Tétra Laval.