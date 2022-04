Sigfox : le tribunal de commerce de Toulouse valide l'offre de reprise d'Unabiz basé à Singapour

Le tribunal de commerce de Toulouse a placé le 26 janvier Sigfox et sa filiale France en redressement judiciaire.

Le tribunal de commerce de Toulouse s'est finalement prononcé ce jeudi après-midi sur l'avenir de Sigfox. La start-up basée à Labège qui emploie 190 salariés avait été placée en redressement judiciaire le 26 janvier dernier. L'offre de reprise validée par le tribunal est celle d'Unabiz, opérateur basé à Singapour. "C'est une bonne nouvelle", selon Antoine Maier, représentant des salariés et élu du CSE chez Sifox SA.

L'offre faisait consensus entre la direction, le Comité social et économique qui représente les salariés, et les administrateurs judiciaires depuis le lancement de la procédure. Il faut dire que son fondateur Henri Bong connait bien le dossier pour avoir fait partie de l'aventure Sigfox dès le début. Ce dernier porte aussi l'offre qui compte reprendre le plus de salariés, soit 126 des 190 salariés, devant les offres de l'industriel Oteis ou d'Actility, un autre réseau bas débit.

Créée en 2010, Sigfox, qui a longtemps été présentée comme une promesse de la "French Tech", accuse depuis la crise Covid une dette de 150 millions d'euros. La décision avait été repoussée d'une semaine jeudi dernier. Le ministère de l'Économie devait donner son accord puisque, c'est la procédure, l'offre retenue émane d'une structure basée à l'étranger.