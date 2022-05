Les entreprises héraultaises du BTP s'allient à Pôle emploi pour arriver à recruter

Le secteur du bâtiment emploie plus de 30.000 personnes dans l'Hérault. Il reste pourtant méconnu et difficile d'accès. A tel point que 6 chefs d'entreprises sur 10 pointent des difficultés de recrutement. Un constat que veulent inverser Pôle emploi et deux fédérations professionnelles.

C'est une signature lourde de sens pour l'agence Pôle emploi de Saint-Jean de Védas (Hérault). La reconduction d'un partenariat débuté en 2021 avec deux fédérations de professionnels du bâtiment. Avec un objectif simple dans les mots : "bétonner l'emploi dans la filière". Et pour cause, les chefs d'entreprises du secteur ont de plus en plus de mal à recruter : 59 % relèvent des difficultés pour pourvoir leurs offres d'emploi. 16 points de plus que tous secteurs confondus.

A l'heure actuelle, près de 400 offres sont à pourvoir, uniquement dans la métropole de Montpellier.

Pour y remédier, Pôle emploi, la Fédération du bâtiment de l'Hérault et la Capeb (syndicat des petites entreprises) veulent collaborer. Deux fois par mois, des rencontres seront organisées entre les demandeurs d'emplois et des professionnels de la construction. Une manière d'être "plus dans le concret" qu'en fasse d'un conseiller "qui n'est pas expert de tout", explique Frédéric Puyo, le directeur du Pôle emploi de Saint-Jean de Védas.

La prochaine rencontre aura lieu mardi 10 mai à l'agence Pôle emploi de Saint-Jean de Védas.

Profession vieillissante

Un autre phénomène amplifie les besoins en recrutement : le vieillissement des salariés du bâtiment. Désormais, 1 salarié sur 10 part à la retraite chaque année. Il faut donc "attirer des jeunes" selon Michel Marty, le président de la Fédération du bâtiment de l'Hérault. Il organise pour cela des visites de chantier. Une occasion unique de "susciter des vocations". "Parce qu'en demandant directement à un salarié : 'Combien tu gagnes ?'. On est dans le réel."

Une équipe dédiée

Autre volet : mieux comprendre les besoins des recruteurs. Pour cela, 6 conseillers sont désormais dédiés à l'écoute des chefs d'entreprise. La création de ce "pool" doit déboucher sur une meilleure orientation des demandeurs d'emplois dans leurs demandes de formation, comme l'explique Hadda Shili.