Vesoul, France

Le maire de Vesoul et président de la communauté d'agglomération de Vesoul Alain Chrétien a signé ce mardi 25 septembre 2018 avec le Préfet de Haute-Saône, la caisse de dépôts et de consignations, le groupe Action Logement, l'Agence Nationale de l'habitant, et le Conseil Départemental de la Haute-Saône, le contrat "Action cœur de Ville". En France, seulement 222 villes ont été retenues pour ce dispositif qui vise à redynamiser les centres des villes moyennes sur 5 ans.

500.000 Euros en 2018 pour redynamiser le centre-ville de Vesoul.

Un des enjeux en matière d'habitat consiste à faciliter la mise sur le marché de logements rénovés. L'objectif est ainsi d'élargir l'offre de logements disponibles à la location dans le centre ville, ce qui doit avoir pour effet d'attirer de nouvelles populations dans le centre ancien de Vesoul.

Ce contrat vise aussi à améliorer le cadre de vie des habitants, en créant des liens pétions inter quartiers, ou encore en améliorant la qualité énergétique des bâtiments. Comme dans de nombreux centres anciens de villes de cette taille, il y a de nombreuses habitations qui n'ont pas subit de travaux depuis des dizaines d'années voir plus.

Rue Gevrey à Vesoul © Radio France - Jean-François Fernandez

La fin d'une verrue en centre ville

Un exemple concret d'action menée grâce à ce contrat, une solution enfin possible pour une verrue immobilière dans le centre-ville : l'îlot dit Campo. Situé à côté de l'ancienne librairie Campo Novo, un bâtiment est à l'abandon depuis des années. Le Contrat cœur de ville permet une expropriation, et une réhabilitation du bâtiment qui devrait proposer une quinzaine de logements à la location.

On a un gros bâtiment dans le centre ville, rue Gorges Genoux, qui est abandonné et dans un état de délabrement avancé" Alain Chrétien, maire et président de l'agglomération de Vesoul

La verrue de l'ïlot dit "Campo", rue Georges Genoux, sera réhabilitée © Radio France - Jean-François Fernandez

Renforcement de l'offre culturelle et touristique.

Le volet renforcement de l'offre culturelle et touristique comprend la rénovation du musée Gérôme, la mise en valeur d'édifice publics et la réhabilitation de l'ancienne mairie qui devient la maison de la culture et de la communication. Cette maison abrite déjà le siège du FICA, le Festival International des Cinémas d'Asie, et doit regrouper d'ici quelques mois France Bleu Besançon et France 3 Franche-Comté sous le même toit (une première en France).

Le musée Garret sera transformé en musée Jean-Léon Gérôme. Une restructuration complète de l'actuel musée est prévue, sur la base d'une étude muséographique visant à renforcer l'attractivité des collections.

Maintien des services publics en centre-ville

La ville de Vesoul et le Conseil Départemental vont créer une cité administrative dans le collège Gérôme qui doit fermer à la prochaine rentrée scolaire. En maintenant des salariés des administrations en centre ville cela doit avoir un impact sur le commerce de centre ville. Cet ancien collège offrira aussi des logements.

Collège Gérôme Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

L'ancienne délégation militaire située près de la mairie sera réhabilitée pour recevoir les services de l'agglomération de Vesoul. Depuis le départ de l'armée, ce bâtiment de trois étages en centre ville est une friche.

Poursuite de l'OPAH RU jusqu'en 2022

Le programme Coeur de Ville offre également la possibilité aux collectivités de poursuivre les OPAH-RU (opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain) jusqu'à la fin du programme Coeur de Ville en 2022.