Sigvaris, leader dans la fabrication des bas de contention investit un million d'euros en Alsace

Le groupe Suisse Sigvaris, spécialisé dans la fabrication de bas de contention (ou compression) investit un million d'euros en Alsace. Le site de production de Saint-Louis va déménager à Huningue, pour une unité plus performante et innovante. Objectif aussi, consolider le "made in France".

Une bonne nouvelle : Sigvaris, le groupe Suisse, leader dans la fabrication de bas de contention ou de compression investit 1 million d'euros en Alsace. Une enveloppe qui permettra aux 25 salariés du site de St Louis (installé depuis 1924), dès la fin du mois d'août, de rejoindre un outil de production ultra-performant en cours d'installation, dont une nouvelle machine, à Huningue. Huningue où est déjà installé la logistique et la commercialisation des produits Sigvaris.

Objectif : conquérir de nouveaux marchés avec de nouveaux produits et consolider le "made in France"

Sigvaris investit 1 million d'euros pour consolider le savoir-faire, le"made in France". Avec ces nouveaux outils de production à Huningue, les salariés pourront se spécialiser dans le tricotage des petites séries et du sur-mesure . Objectif : conquérir de nouveaux marchés et à terme embaucher encore plus de personnes sur le site. 25 personnes travaillent à Saint-Louis. Pour leur changement de site, les salariés seront accompagnés pour des formations sur les nouvelles machines.

Les machines de fabrication des bas de contention © Radio France - Guillaume Chhum

"Sur nos produits, nous allons développer la personnalisation et le sur mesure", explique Raphaël Blanchard, le directeur de la production de Sigvaris France.

Objecti promouvoir le "made in France " et développer de nouveau produits : Raphaël Blanchard, le directeur de production Copier

C'est pour tout le monde un nouveau challenge, nous on veut que ça réussisse," Didier Krzak, technicien en maintenance sur le site de Saint-Louis

Le site de St-Louis sort 4 000 paires de bas de contention par jour. Des bas qui sont commercialisés dans les pharmacies, chez les orthopédistes, dans les hôpitaux et cliniques. .Ils sont commercialisés par le centre logistique d'Huningue en France, en Angleterre, Belgique, Luxembourg, Espagne, Pays du Maghreb et Arabie Saoudite.

La pointe du pied est cousue © Radio France - Guillaume Chhum