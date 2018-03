Le groupe Suisse Sigvaris conforte son installation en Alsace. Depuis le mois d'août 2017, les 26 salariés du site de production de Saint-Louis ont été transférés à Huningue, pour la création d'une plate-forme plus performante. Un million d'euros a été investi pour conforter le "Made in France".

Huningue, France

Une petite révolution chez Sigvaris en Alsace. Depuis le mois d'août 2017, les 26 salariés du site de production de Saint-Louis, qui existait depuis 1926, ont été transférés à Huningue.

Un déménagement qui permet au leader suisse du bas de contention (ou de compression), de rejoindre une plate-forme ultra performante, qui regroupe la logistique, la commercialisation et la production. Elle regroupe près de 160 personnes.

Une nouvelle activité pour les salariés de la production : le packaging

Pour les salariés du site de Saint-Louis qui sont passés à Huningue, ce n'est pas seulement faire quelques kilomètres en plus, leur poste évolue. Désormais, les salariés ne sont plus cantonnés à l'activité tricotage, ils peuvent aussi travailler sur la machine de packaging. Cette dernière, venue du site de Saint-Just-Saint-Rambert, le deuxième site de Sigvaris en France, permet des opérations d'ensachage, de coupe et de mise sous boite des produits Sigvaris.

"Cette nouvelle activité change du tricotage et nous permet de ne pas faire la même chose tous les jours, " souligne Sandrine, salariée depuis 10 ans chez Sigvaris, qui était auparavant sur le site de Saint-Louis. Cette nouvelle activité s'est accompagnée de quinze jours de formation dans la Loire.

"Nous étions dans notre petit cocon à Saint-Louis, nous étions une petite trentaine et là nous arrivons sur un site beaucoup plus grand. Nous avons pris un peu de place et nous nous sommes installés," sourit Thierry Douine, le responsable de l'atelier de production.

C'est un ancrage plus fort sur le territoire alsacien explique Stéphane Mathieu le directeur général de Sigvaris Copier

Le packaging, la nouvelle activité du site © Radio France - Guillaume Chhum

Les machines de tricotage sont passées de Saint-Louis à Huningue © Radio France - Guillaume Chhum

Consolidation du "made in France" en Alsace

Ce rassemblement des équipes sur un même site permet une meilleure efficacité et une implantation renforcée en Alsace de Sigvaris. Un million d'euros a été investi pour cette opération, pour intégrer des locaux plus spacieux et plus lumineux.

"Nous venons ancrer trois métiers sur le territoire alsacien : un métier de production, un métier logistique et un métier de qualité de service aux clients, avec notre centre d'appel," explique Stéphane Mathieu, le directeur général de Sigvaris.

Sur le site de Huningue : on produit 6.000 paires de bas par jour . Sigvaris va lancer dans les prochains jours, une gamme de produits connectés.