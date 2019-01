Silent Space, la jeune entreprise de Brive-la-Gaillarde qui fait du bruit au CES de Las Vegas

Brive-la-Gaillarde, France

Silent Space est basée à Brive où elle a été fondée. Elle a développé un outil permettant de réduire le bruit dans les "open space", les grands bureaux sans cloisons. Celui-ci émet des sons à certaines fréquences qui masquent le brouhaha des conversations et autres bruits. Son boîtier est sur le marché depuis 2017 et a déjà séduit de grandes entreprises explique le fondateur de Silent Space Frédéric Lafage. EDF, Engie, Safran, le Crédit Agricole, notamment, ont déjà équipé ainsi leurs bureaux. Des entreprises européennes aussi. "On a des équipements sur le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre ou encore la Grèce".

Un marché mondial

C'est la troisième année consécutive que Silent Space se rend au CES de Las Vegas. Un endroit incontournable pas seulement pour conquérir le marché américain. "On y rencontre beaucoup de visiteurs français et européens" précise Frédéric Lafage. Car le rendez-vous est un immense marché mondial. Et il donne en plus une couverture médiatique indispensable pour une jeune entreprise comme Silent Space. C'est du coup là que l'entreprise de Brive a choisi de présenter sa nouvelle version de son boîtier qui permet désormais de limiter les bruits dans l'ensemble d'un bâtiment

Un contrat avec l'un des géants du numérique

"Ça nous a permis même de signer des contrats" ajoute Frédéric Lafage. C'est ainsi en particulier que la jeune entreprise briviste a pu entrer chez l'un des fameux GAFA (Google, Appel, Facebook, Amazon") les quatre géants de l'internet. Le patron ne dira pas lequel, clause de confidentialité oblige. Mais Frédéric Lafage précise que Silent Space va équiper bientôt "tous ses bureaux en Europe".