Silver Economie : l'agglo de Limoges attire les start-up spécialisées dans le "bien vieillir"

La communauté d'agglomération de Limoges a choisi le "bien vieillir" comme axe de développement pour faire émerger des start-up, et la dynamique est bien lancée. A l'occasion de la journée nationale de la "Silver Economie", France Bleu Limousin fait le point avec Gaston Chassain, vice président de Limoges Métropole, en charge du développement économique. Il répondait aux 3 questions de Nathalie Col à 8h15.

Limoges Métropole a lancé il y a un an tout juste un accélérateur de start-up pour aider les entreprises qui innovent dans le domaine du "bien vieillir" : combien d'entreprises avez-vous accompagnées ?

Nous avons eu beaucoup de candidats et nous en avons retenu 5 dans le domaine de l'e-santé et du bâtiment intelligent. Elles sont bien lancées, prêtes à éclore sur les marchés, elles ont participé à des salons. Le but, c'est de garder ces pépites pour qu'elles créent des emplois ici.

Est-ce que certaines ont déjà des débouchés ?

Elles commencent à pénétrer un marché qui est, c'est vrai, encore devant nous, et on a besoin de communiquer. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ces entreprises peuvent apporter en matière de sécurité. Par exemple, le bilan santé : un code barre indiquant tout ce que les services de secours doivent savoir, ou encore les serrures électroniques pour sécuriser une une porte d'entrée, commandable à distance. Ce sont des choses développées à Limoges, et présentées au national ou même à l'international, puisque certaines seront présentes à Las Vegas, au CES, avec le soutien de la Région.

Gaston Chassain, vice-président de Limoges Métropole en charge du développement économique, était sur France Bleu Limousin à 8h15 ce jeudi © Radio France - Nathalie Col

Le Limousin est-il en pointe aussi parce qu'on se sent particulièrement concernés ici par le vieillissement ?

Oui, et la preuve en est que nous avons été labellisés French Tech, ce qui n'était pas évident au départ. Il a fallu prouver que nous avions un certain nombre de start-up, capables de faire des levées de fond. A Limoges, vous avez les ressources, les laboratoires, l'université. Et d'ailleurs certaines start-up étaient dans d'autres villes, et sont venues ici, pour trouver de la qualité de vie et un accès rapide aux ressources, mais aussi des locaux et des logements disponibles à prix très compétitifs. Notre attractivité devient de plus en plus forte !

Et vous attirez des entreprises d'ailleurs en France mais aussi en Europe ?

C'était le but de la French Tech et on a remis il y a 15 jours deux prix de 30.000 euros à une start-up de Limoges et une entreprise de Belgique, qui va venir s'installer à Limoges. Nous sommes un laboratoire déjà par notre population, et nous avions déjà des entreprises qui travaillaient sur l'accompagnement du vieillissement, comme Independance Royale ou Legrand. On est en train de transformer l'essai sur ce marché important sur le plan économique mais aussi pour la population, très concernée par ces questions.