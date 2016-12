À Pau, Simone et Henry repartent tout sourire avec leur colis de Noël du CCAS

Chaque année pour Noël plusieurs communes béarnaises distribuent des colis aux personnes âgées. À Pau 6660 seniors se sont inscrits.

"On vient chaque année avec grand plaisir" raconte Henry en passant la porte du CCAS de Pau. Ce palois de presque 90 ans est accompagné de son épouse Simone. Il est heureux d'avoir droit chaque année à cette attention de la ville. Tous les palois de plus de 65 ans ont droit à ce colis, il n'y a pas de condition de ressource, il fallait s'inscrire jusqu'au 30 novembre auprès de Centre Communal d'Action Social. Ceux qui préfèrent participent au repas des aînés qui aura lieu le dimanche 1er janvier à midi au palais Beaumont de Pau.

Daube, pâté, biscuits et tout le reste...

Chaque colis en carton est composé de huit produits locaux. On y trouve une mousse de foie de canard, une daube béarnaise, une terrine aux cèpes, des asperges blanches, des biscuits au sel de Salies-de-Béarn, des pâtes de fruits, un pruneau à l'armagnac sans oublier la demi-bouteille de Madiran"tout ça c'est grâce à notre Dédé national" dit avec le sourire Henry en évoquant la souvenir de l'ancien maire de Pau André Labarrère.

Ça fait plaisir qu'on pense un peu à nous les pauvres vieux ! — Henry un retraité palois

Le colis du CCAS de Pau pour les séniors © Radio France - Jeanne marie Marco

Simone et Henry découvrent le panier gourmand de Noël Partager le son sur : Copier

Chaque panier gourmand est accompagné d'un petit mot de Monsieur le Maire de Pau "un peu mot de Bayrou" comme s'amuse à dire Simone. Elle nous le lit : "Je suis heureux de vous offrir ce coffret gourmand pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et une belle fin d'année dans le partage, l'affection et la paix. Je vous assure de mon amitié chaleureuse et je vous embrasse, moi aussi Monsieur François".

À Lescar, Lons et Mourenx aussi des paniers gourmands sont distribués chaque année aux séniors. Dans d'autres communes on privilégie un repas ou un goûter pour les aînés, c'est le cas à Orthez et Oloron notamment.