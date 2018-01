Une entreprise franc-comtoise qui se porte plutôt bien, c'est SIS. La société spécialisée dans la maroquinerie de luxe va dépasser le cap symbolique des 1.000 salariés cette année. Elle recrute dès cette année. Et en plus, elle traite ses employés aux petits oignons.

Valdahon, France

Une entreprise franc-comtoise qui ne connaît pas la crise ! SIS, spécialisée dans la maroquinerie de luxe. A son compteur aujourd'hui, près de 900 salariés répartis sur deux sites, à Avoudrey et Valdahon.

Avec une croissance de 19% en 2017, SIS va bientôt ouvrir un 3ème site fin août à Etalans. Et dépasser le cap symbolique des 1.000 salariés. Jean-Yves Chauvy, directeur général de l'entreprise, s'en félicite : "Ce sont des marchés qui se sont étendus : il y a des marchés au Moyen-Orient, en Asie".

Des recrutements dès 2018

En 2008, SIS ne comptait que 350 salariés. 10 ans plus tard, 900 personnes sont désormais employées par l'entreprise franc-comtoise. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. SIS compte recruter une centaine de salarié(e)s d'ici la fin de l'année et une centaine d'autres l'année prochaine.

Si vous souhaitez déposer une candidature rendez vous sur le site sis-fr.com, vous pouvez aussi contacter l'agence Pôle emploi de Morteau.

Un "paradis" selon une employée

Pour garder ses collaborateurs parfois tentés par les sirènes suisses, la société pratique une véritable politique sociale. "Il faut être innovant dans notre façon de travailler, d'être organisé, dans notre façon d'accompagner tous ces collaborateurs", explique Jean-Yves Chauvy.

Et ça passe par le salaire à l'embauche est 15% au dessus du SMIC, une crèche pour les jeunes mamans. Dernière nouveauté, cette navette de bus mise en place cette semaine pour aller chercher chez eux les salariés, notamment entre Beaume-les-Dames et Valdahon.

Jean-Yves Chauvy, directeur général de SIS Copier

Pour les employés, tous ces aménagements sont une aubaine. Messaline travaille pour SIS depuis 6 ans, et pour elle c'est tout simplement "le paradis". "J'ai du travail, j'ai un enfant qui n'est pas loin, c'est top", se réjouit l'employée.