Sitaphy à Auxerre, une entreprise associative de fabrication de jouets en bois : un tremplin vers l'emploi !

Sytaphy fabrique des jouets en bois d'inspiration historique pour plus de 250 boutiques de sites remarquables sur toute la France comme Guédelon ou encore Alésia .

Sitaphy : jouets en bois © Radio France - Catherine Marchesin

Sitaphy, un véritable tremplin vers l'emploi

Chaque personne embauchée chez Sitaphy est à la fois travailleur handicapé et chômeur de longue durée. Sitaphy leur propose alors un contrat de 12 mois, pendant lequel ils travaillent dans les ateliers de l'entreprise.

Sitaphy : Gabarits de jouets © Radio France - Catherine Marchesin

Ils reprennent ainsi confiance en leurs capacités et sont accompagnés au quotidien par un chargé d’accompagnement, qui les aide à régler leurs difficultés personnelles et à rechercher un emploi ou une formation qualifiante.

Des objets en bois d'inspiration historique

Les jouets produits dans les ateliers de Sitaphy sont réalisés en peuplier, un bois léger issu de peupleraies de Bourgogne. Un bois naturel, sans aucun traitement.

Sitaphy : le travail du bois

Les jouets sont d'inspiration médiévale et gallo romaine. Ils peuvent être également des objets publicitaires personnalisés.

Sitaphy : le travail du bois

Chaque objet est fait main et est unique.

Un engagement écologique : Respecter l'homme et son environnement

Un choix écologique dans le choix des matériaux utilisés :

Sitaphy : le travail du bois

Du bois naturel, sans colle ni traitement issu d'arbres coupés dans des peupleraies locales de la vallée de la Seine, pour éviter au maximum les transports.

Sitaphy : le travail du bois

Mais aussi des ficelles en lin naturel, les mousses en caoutchouc recyclable pour les décors, le recyclage sur place des chutes et copeaux de bois pour des jardins et des centres équestres, etc.