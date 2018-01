Finis les drapeaux et les logos Areva sur le site nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Le groupe nucléaire vient de changer de nom pour tenter de prendre "un nouveau départ". Pour la CGT, ce changement de logo est une "mascarade".

"Il n'y aura bientôt plus du tout de logos Areva NC sur le site nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Le groupe New Areva, recentré sur le cycle du combustible nucléaire, vient de changer de nom et s'appelle désormais Orano.

"Une nouvelle aventure" pour la direction

Logo Orano - Orano

On peut désormais lire le logo Orano à l'entrée su dite nucléaire du Tricastin, ainsi que sur les vitres et certaines vestes du personnel. "_C'est une nouvelle aventure_, le symbole de la cyclicité de notre industrie, le jaune c'est la matière première que l'on travaille l'uranium ; c'est la fierté de ce qu"on fait" explique Antoine Troesch. Le directeur de l'activité chimie et enrichissement d'Orano avait fait le déplacement ce mardi sur le site du Tricastin pour le lancement de ce nouveau nom.

"Notre entreprise va être rentable en 2018 et elle a vocation à la rester durablement"

"_C'est une nouvelle stratégie de croissance_, on veut continuer de se développer à l'export, particulièrement en Asie, c'est une croissance dans les services et c'est un retour à la rentabilité" explique Antoine Troesch.

"Une mascarade" pour la CGT

Site nucléaire du Tricastin dans la Drôme. - Orano

"Ce changement de nom, ce n'est pas un nouveau départ" pour Alain Pécherand, délégué CGT sur le site du Tricastin.

"C'est une tentative pour faire oublier tous les errements, les malversations et les erreurs stratégiques de ces dernières années"

Le syndicat explique que "les erreurs stratégiques des dirigeants retombent sur le personnel". "Areva sur le site du Tricastin c'est un plan de départs volontaires avec _500 postes supprimés en moins de deux ans, près de 800 emplois qui ont disparu en quatre ans sur le site du Tricastin, hors sous-traitance__"_insiste Alain Pécherand. "Il faut réembaucher du personnel et faire revenir les compétences qui sont parties".

"A Tricastin, 500 postes ont été supprimés en moins de deux ans"

"Nous avons réalisé 35 recrutements externes et 70 mutations venant d'autres établissements sur le site en 2017 et nous avons prévu également des recrutements sur l'année 2018" répond le directeur d'Orano Tricastin (ancien Areva Tricastin), Jean-Jacques Dreher. La direction précise que des départs en retraite ne sont pas remplacés.