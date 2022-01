Site Tupperware de Joué-lès-Tours : la reprise est actée, deux entreprises vont s'installer, 200 emplois créés

Quatre ans après la fermeture de l'usine Tupperware de Joué-lès-Tours, deux nouvelles entreprises vont bientôt s'installer sur ces 9 hectares de terrain et dans les 44.000 m² de bâtiments. L'une des ventes a été actée, l'autre est en cours. Il s'agit de MPS et de la société Au Forum Du Bâtiment.

L'ancien site Tupperware de Joué-lès-Tours va reprendre vie ! Quatre ans après la fermeture de l'usine, et la mise sur le carreau de 235 salariés, deux entreprises vont bientôt s'y installer. On savait déjà pour MPS, une entreprise obligée de quitter son site de Saint-Pierre-des-Corps et qui va donc relocaliser ses 130 salariés sur plus de 6.000 m² du site jocondien dans les 18 mois qui viennent.

Une vente qui s'est faite en quatre mois

On a donc appris ce mardi le nom de la deuxième société. "Au Forum Du Bâtiment" a acheté les 38.000 m² restants. Ce grossiste de fournitures en bâtiment, qui compte une centaine d'agences en France, va faire du site de Joué-lès-Tours son futur vaisseau amiral. C'est de là, notamment, que partira la plupart de ses produits. Là aussi que travaillera une partie de ses commerciaux.

La situation géographique de la métropole a pesé

De l'entrée du bâtiment, on en distingue même pas la sortie. Les espaces s'enchaînent, immenses. Tout s'est fait très vite pour Stive Lellouche, le patron d'Au Forum Du bâtiment. Du premier contact en septembre à la signature de la vente fin décembre. Une évidence pour lui. "On est au barycentre de la France, donc on arrive à livrer n'importe quelle région de France en moins de sept heures. Et c'est aussi l'opportunité de trouver un local en excellent état".

Ces lieux qui ont eu une première vie peuvent en avoir une deuxième - Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours

Ce qui fait que le travail va pouvoir commencer très vite. 200 recrutements sont prévus, dont 80 cette première année. Les jobs datings démarrent d'ailleurs dès ce mercredi matin. Un soulagement reconnait Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours. Lui qui a vécu les deux coups durs des fermetures de Tupperware et de Michelin. "Ça permet de montrer que des friches sont plutôt des choses à valoriser. On parle toujours de faire des nouvelles créations, d'aller prendre sur les terres agricoles. On voit bien que ces lieux qui ont eu une première vie peuvent en avoir une deuxième".

La reconquête d'une friche industrielle

Avec ces deux nouvelles entreprises, ce sont donc, à terme, 330 emplois qui vont s'installer sur cet ancien site de Tupperware. Parmi eux, 200 créations nettes. Et c'est aussi un soulagement pour Clément Mignet, le directeur général de la SET/SEPALE. Cette société d'économie mixte, financée en partie par les collectivités, avait racheté la totalité du site en février dernier pour 7 millions 750 000 euros. Un site, donc, en passe d'être entièrement revendu. Site, qui plus est, emblématique. "C'est la reconquête d'une friche industrielle, en bon état certes, mais friche tout de même. Un site vide depuis 2017, 9 hectares, 44.000 m². Je vous laisse imaginer ce que ce site aurait pu devenir dans cinq ou dix ans, avec aucun acquéreur qui se serait présenté au portillon. C'est le genre de dossier qui, après, devient un vrai sujet à problèmes pour une métropole".

Clément Mignet n'a pas voulu communiquer le montant exact de la vente. On connait seulement le montant de l'investissement mis sur la table par les deux entreprises, acquisition et aménagements compris. Entre 12 et 13 millions d'euros pour MPS. Une bonne vingtaine de millions d'euros pour Au Forum Du Bâtiment.