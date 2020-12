Situation au LOSC : l'entraîneur Christophe Galtier est "triste"

"J'ai eu Gérard Lopez au téléphone, il est totalement abattu". Christophe Galtier l'entraîneur du LOSC s'est confié à France Bleu Nord dans les travées du stade Gaston-Gérard de Dijon sur la situation actuelle de Lille ce mercredi soir. Gérard Lopez le président depuis 2017 est poussé vers la sortie par le fonds d'investissement Elliott qui souhaite vendre le club à un autre fond d'investissement, Merlyn Partners. L'homme d'affaires Hispano-Luxembourgeois pourrait être remplacé par Olivier Létang ancien président de Rennes.

"Je suis triste"

Selon Christophe Galtier, Gérard Lopez a été surpris par le projet d'Elliott "je n'arrive pas à comprendre comment Gérard n'a rien vu venir". l'entraîneur du LOSC ajoute "Je suis triste".

Christophe Galtier qui dirige une équipe en tête de la ligue 1, devrait rester en place "nous on a fait le boulot, on ne peut pas faire mieux". Les joueurs ont reçu des assurances qu'ils seraient payés, et le coach nordiste reste philosophe : "quand on est arrivés en 2017 au LOSC, en une semaine on a connu une rétrogradation administrative, une interdiction de recruter et un envahissement de terrain et on est toujours là".

Galtier a eu Olivier Létang au téléphone

L'entraîneur des Dogues a révélé également ce mercredi soir sur Téléfoot avoir eu le futur président Olivier Létang au téléphone ces dernières heures.