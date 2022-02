Scandales dans des EHPAD : "nous n'avons pas de cas de maltraitance" en Dordogne

"Nous n'avons pas connaissance de cas de maltraitances" dans les EHPAD de Dordogne affirme Mireille Volpato, vice-présidente au département en charge de la solidarité. Depuis la publication du livre "Les Fossoyeurs" sur le traitement des personnes âgées dans certains EHPAD Orpea, des proches de résidents témoignent partout en France. L'élue socialiste estime qu'il y a parfois des signalements sur des accidents ou bien sur des problèmes d'entretien ou de ménages mais il n'y a pas, selon elle, de cas de maltraitances dans les établissements périgourdins.

6.000 places en EHPAD en Dordogne

En Dordogne, 74 établissements accueillent jusqu'à 6.000 personnes âgées. Elles entrent en moyenne dans ces établissements à l'âge de 85 ans. La plupart de ces structures sont des établissements publics ou associatifs. Dans ces derniers, le conseil départemental intervient sur la dépendance mais aussi sur l'hébergement. Il effectue également des contrôles des comptes financiers précise Mireille Volpato.

Des contrôles insuffisants selon le département

Les établissements sont contrôlés par le département (pour l'hébergement quand l'établissement est public ou associatif) et par l'Agence régionale de Santé sur tout ce qui est domaine du soin et du médical. Les élus du département de la Dordogne vont proposer ce vendredi 11 février une motion pour demander plus de moyens pour contrôler les EHPAD et notamment les établissements privés. Actuellement "il y a deux inspecteurs et un médecin coordonnateur ce n'est pas assez", estime Mireille Volpato.