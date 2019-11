Situation financière de Remade : les représentants du personnel portent plainte contre X

Les représentants des salariés de Remade à Poilley (Manche) ont fait analyser des documents comptables de leur entreprise et dénoncent une situation de déficit et non de croissance. Leur avocat parle de "chiffres tronqués et mensongers". L'ex-patron Mathieu Millet s'en défend.