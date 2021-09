Une "situation financière très tendue" à Gradignan, selon la Chambre régionale des comptes

La mairie de Gradignan va-t-elle devoir se serrer la ceinture ? Selon le rapport de la Chambre régionale des comptes, la situation financière de la municipalité est "très tendue". La juridiction analysait les finances de la commune de plus de 25.500 habitants sur la période 2014-2020. Il en a notamment été question ce lundi 27 septembre lors du conseil municipal.

Selon le maire, Michel Labardin, il s'agit là d'une "conséquence directe de la faible dotation globale de fonctionnement" allouée à Gradignan, "en dessous de la moyenne de sa strate", explique l'élu, qui souhaiterait se voir attribuer une plus forte dotation de l'Etat.

Pas touche aux primes de départ à la retraite des agents de la ville

Face à ce constat, la ville va devoir faire des économies. La Chambre régionale des comptes indique que Gradignan "dispose de marges de manœuvres limitées compte tenu du niveau élevé de sa fiscalité" et doit "restaurer sa capacité d'auto-financement".

Elle a donné dans son rapport 14 recommandations. Selon le rapport, moins de la moitié ont été acceptées et sont en cours de mises en œuvre. Toutes les autres ne sont pas encore à l'ordre du jour. En particulier la fin du versement de la prime de départ à la retraite. Elle existe depuis plus de 50 ans selon Michel Labardin. Les agents municipaux reçoivent chacun deux mois de salaires en fin de carrière, soit en moyenne 4.000 euros. Par an, une dizaine de nouveau retraités en bénéficie.

Et l'édile ne veut pas y toucher pour l'instant : "Nous considérons depuis des décennies comme un avantage acquis sur lequel il est difficile de revenir en arrière et en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, nous avons considéré que cet avantage acquis était une reconnaissance légitime du travail des fonctionnaires." Si la chambre régionale des comptes demande la suppression de cette prime, c'est parce qu'il existe depuis 2014 un outil de référence de l'Etat pour l'ensemble des bonus des fonctionnaires : le RIFSEEP. Un outil qui devait justement mettre fin aux primes mises en place dans les différentes collectivités, afin de tout centraliser.

Un manque de transparence ?

L'opposition ne se positionne pas sur la question des primes par manque de connaissance du dossier. Mais Agnès Destriau (EELV) déplore surtout un manque de transparence dans la gestion des affaires de la commune. "Il y a des choses qu'on devrait voir beaucoup plus facilement, qu'on puisse discuter des choses tranquillement. La transparence évite la moindre discussion. Ça me permettrait de répondre plus précisément, mais il me manque des éléments et je me retrouve face à ce rapport à découvrir une histoire que je ne connaissais pas. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un jugement. Ensuite, il y a quand même une contradiction entre ce rapport et ce qui fait, donc, ça m'inquiète nécessairement".

Malgré ces recommandations, Michel Labardin voit le rapport comme la confirmation que la gestion de sa commune "est saine et parfaitement régulière".