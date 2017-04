Situation toujours bloquée à la Poste de Lury sur Arnon, près de Vierzon

19 éme jour de grève pour les facteurs de Lury sur Arnon, près de Vierzon. La distribution du courrier est perturbée sur une dizaine de communes. Le conflit porte sur l'organisation du temps de travail.

La direction veut instaurer une pause le midi pour permettre aux facteurs de se restaurer, mais cela décale la fin du service de trois-quarts d'heure et les postiers ne veulent pas terminer plus tard. Les négociations se poursuivent, mais tout semble bloqué. Face à la mobilisation, la Poste a renoncé à instaurer cette "pause méridienne" le samedi, mais les facteurs la refusent également le vendredi. C'est le coeur du problème pour cette factrice : " Il faut qu'ils nous mettent par écrit la suppression des deux pauses méridiennes des samedi et vendredi, sinon on ne reprendra pas le boulot !".

Les facteurs de Lury sur Arnon ont accroché une banderole en face du bureau de Poste. © Radio France - Michel Benoit

Le trafic courrier baisse de 6 % par an. Il faut donc réorganiser les horaires des facteurs pour qu'ils puissent proposer d'autres services aux clients l'après-midi notamment (la veille de personnes âgées par exemple), et la pause méridienne est donc indispensable, explique Nicolas Pelissier, directeur commercial de la Poste Touraine-Berry. Mais cela impliquerait que les facteurs terminent leur service à 15H15 au lieu de 13H37. Et c'est hors de question pour eux. Ils jugent cette réorganisation aberrante : "C'est entre midi et deux que les gens sont chez eux ! Cela permet de délivrer plus de recommandés en travaillant à cette heure là ! Et puis les gens, surtout dans les campagnes, ne comprennent pas que le facteur passe l'après-midi !"

La Poste de Lury-sur-Arnon © Radio France - Michel Benoit

La poste affirme avoir mis en place des nouveaux services par internet notamment pour mieux gérer ce problème des recommandés. Selon la direction, les 2/3 des bureaux de poste sont passés à la pause méridienne en Touraine et Berry.