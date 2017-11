Après six ans de fermeture, la renaissance de la boulangerie de Pellevoisin

La boulangerie de Pellevoisin a rouvert ce mardi, six ans après le départ du dernier boulanger de la commune. Grâce à des subventions publiques, un jeune couple venu du Limousin a pu racheter le fonds de commerce et faire faire les travaux nécessaires à la réouverture.

A la fin de la matinée, plus de 150 clients avaient déjà franchi le seuil de la boulangerie Amy, située dans la rue principale de Pellevoisin. Pour ce premier jour d'ouverture, c'est un succès inespéré pour Romane et Mickaël, le couple qui a racheté le fonds de commerce. Romane raconte : "On n'est pas du tout de la région, on vient du Limousin. On était déjà dans la boulangerie, moi à la vente, Mickaël à la production, jusqu'ici on a travaillé pour différents patrons". Là, les deux jeunes gens se lancent à leur compte.

En fin de matinée, les vitrines avaient déjà été bien vidées par les clients. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Du classique et quelques nouveautés en vitrine

Baguettes, croissants, pains aux raisins et tartelettes... les fondamentaux sont là. Originaire du Limousin, le nouveau boulanger de Pellevoisin veut aussi introduire quelques spécialités qui ne sont pas forcément connues en Berry, comme la noix japonaise, un chou fourré avec une crème au praliné. Tous ces produits sont fabriqués sur place, dans l'arrière-boutique. Laissée à l'abandon depuis six ans, elle a dû être entièrement refaite à neuf.

Romane Amy, la nouvelle boulangère de Pellevoisin, et Gérard Sauget, le maire de la commune. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un projet rendu possible par des subventions

Les travaux ont coûté 400.000 euros en tout, financés par l'Etat, la région, le département et la commune. Le couple a investi 60.000 euros dans la remise en état et l'acquisition des machines (four, chambres froides, pétrin...) Gérard Sauget, le maire de Pellevoisin, se réjouit du montage financier ainsi trouvé : "Pour la commune, c'est une opération blanche puisque les 120.000 euros investis seront remboursés, sous forme de loyer versé par le couple, durant les quinze années à venir". Aux yeux de cet élu, l'essentiel est d'avoir réussi à faire revivre un commerce. Il espère avoir la même réussite avec une autre boutique, située à quelques mètres de la boulangerie : Gérard Sauget est désormais à la recherche d'un boucher pour sa commune.