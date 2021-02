"Six centimes d'augmentation en dix ans" : les travailleurs sociaux du Calvados crient leur colère

Éducateurs spécialisés, aides soignants... ils travaillent auprès de personnes handicapées ou de jeunes en rupture familiale. Dans le département du Calvados, cela représente plus de 5000 salarié.es. Un métier dur, éprouvant et qui ne cesse de se dégrader, selon les syndicats qui appelaient à la mobilisation. Une centaine de personnes se sont rassemblées à la mi journée devant le siège de l'IRTS, l'institut régional du travail social, à Hérouville-saint-Clair. La CGT, FO et Sud dénoncent une baisse de 30% du pouvoir d'achat en 20 ans.

Beaucoup de travailleurs pauvres parmi les salariés du secteur social

Aurélien Syren est délégué CGT à l'Oeuvre Notre Dame, foyer de protection de l'enfance à Troarn. "C'est un secteur où les temps partiels sont légions, et quand on est à 70% du SMIC, on se retrouve dans la catégorie des travailleurs pauvres" dénonce-t-il.Selon les syndicats, ces dégradations ne sont pas uniquement liées aux politiques nationales. "Elles sont aussi le fait du Syndicat Employeur du secteur". Une délégation a été reçue par la direction.

"Les travailleurs sociaux ont du mal à se mobiliser pour dénoncer leur propre situation"

Dehors devant un brasero, la colère gronde. Frédéric Motel est éducateur spécialisé à l'institut de Démouville. Il s'occupe de jeunes en difficulté. "Ce n'est pas évident pour nous de débrayer, car on ne veut pas laisser ces jeunes" s'excuse-t-il. Mais face à des salaires bloqués depuis des années, il tenait à venir manifester. "Six centimes d'augmentation en 10 ans c'est scandaleux !" s'emporte-t-il. Il dénonce aussi un secteur de plus en plus soumis aux contraintes administratives, "alors que notre cœur de métier c'est l'humain".

Sylvie Ledunois (avec l'écharpe jaune) est venue avec ses collègues du foyer de vie de l'ACSEA de Saint-Loup-Hors près de Bayeux. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Sylvie Ledunois est elle venue avec ses collègues du foyer de vie de l'ACSEA à Saint-Loup-Hors, près de Bayeux. "Je travaille dans ce secteur depuis 37 ans et j'ai vu les conditions de travail se dégrader" raconte cette aide-soignante. Et elle ne comprend pas qu'elle et ses collègues aient été exclus du Ségur de la santé. "Nous avons fait face à la pandémie, il y a eu un cluster dans notre foyer avec neuf cas positifs, et nous avons dû nous battre pour avoir la prime ! Alors que les personnes dont nous nous occupons sont dépendantes et que nous leur prodiguons des soins, c'est anormal."