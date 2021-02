Six centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés forcés de fermer dans le Puy-de-Dôme

Six centres commerciaux sont fermés à partir de ce lundi dans le Puy-de-Dôme parce qu'ils font plus de 20 000 mètres carrés selon la préfecture mais les commerçants contestent le calcul de la surface de plusieurs des centres.

La Centre Jaude 2 contient 13 000 mètres carrés d'espaces commerciaux, mais dépasse les 20 000 mètres carrés en comptant les bureaux et autres zones non accessibles aux clients.

Six centres commerciaux sont fermés dans le Puy-de-Dôme à partir de ce lundi parce qu'ils font plus de 20 000 mètres carrés selon la préfecture. Aucun établissement n'est concerné dans l'Allier ou le Cantal.

Voici les six centres commerciaux concernés dans le Puy-de-Dôme :

Le Centre Jaude 1 et 2

La galerie marchande d'Auchan-Sud à Aubières

La galerie marchande Naccarat au Brézet

La galerie marchande de Cora à Lempdes

La galerie marchande de Carrefour Riom-Sud

Au Centre Jaude 1 la pharmarcie peut rester ouverte, tout comme une boulangerie et un traiteur. © Radio France - Théophile Vareille

Les commerces alimentaires peuvent rester ouverts dans ces centres commerciaux, ainsi que certains commerces essentiels, comme les pharmarcies.

Le calcul des surfaces contesté par les commerçants

Un trentaine de commerçants indépendants installés dans ces centres commerciaux ont manifesté devant la préfecture du Puy-de-Dôme ce lundi après-midi. Ils contestent le calcul par la préfecture de la surface de certains des centres commerciaux fermés.

Une trentaine de commerçants ont manifesté devant la préfecture du Puy-de-Dôme ce lundi après-midi © Radio France - Théophile Vareille

Le Centre Jaude 2, par exemple, contient 13 000 mètres carrés d'espaces commerciaux, mais pourtant dépasse les 20 000 mètres carrés selon les calculs de la préfecture, en comptant les bureaux, le espaces de stockage et autres zones non accessibles aux clients.

De 13 000 à 20 650 mètres carrés pour le Centre Jaude 2

"Le Centre Jaude 2 est passé de 13 000 à 20 650 mètres carrés en une nuit, nous au Cora de Lempdes de 18 000 à 24 000, c'est aberrant," dénonce Carl Del-Rey, bijoutier. "On veut que le préfet nous explique ses calculs," affirme le commerçant.

"Samedi soir on nous a dit qu'on était en-dessous de 20 000 mètres carrés et qu'on resterait ouverts, puis dimanche soir on nous dit le contraire et qu'on ferme, c'est à n'y rien comprendre", déplore Yoann Dulieu, opticien lui aussi installé dans la galerie marchande de Lempdes. Il regrette par ailleurs ne plus être considéré comme un commerce essentiel, lui qui avait pu rester ouvert pendant les deux premiers confinements.