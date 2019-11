Six communes de Dordogne sont labellisées France Services. Un dispositif annoncé le 25 avril dernier par le président de la république. Il s'agit d'améliorer la couverture en services publics des territoires : Coulounieix, Lanouaille, Belvès, Mussidan, Thenon et Nontron sont les premières.

Six communes de Dordogne vont être dotées de maison "France Services"

Dordogne, France

C'était une promesse d'Emmanuel Macron après le Grand débat : 460 maison "France service" ouvriront en janvier, dont 6 en Dordogne : A Coulounieix-Chamiers, Mussidan, Lanouaille., Belvès. et Nontron., plus une partagée entre Hautefort et Thenon. C'est le député du périgord vert, Jean-Pierre Cubertafon qui l'annonce.

Ces maisons "France services" réuniront 9 administrations différentes : la caisse d'allocations familiales, la Sécurité sociale, la Poste, la MSA, les impôts ou encore Pôle Emploi. Ce réseau doit permettre d'accompagner les usagers dans leurs démarches administratives du quotidien grâce à un lieu unique, à moins de 30 minutes de leur domicile.

Chaque canton aura la sienne d'ici 2022. L'Etat participera à hauteur de 30000 euros par an pour chaque maison France Services. Les communes seront amenées à participer également.