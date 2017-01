Six entreprises vauclusiennes participent au SIRHA 2017

La salon international de la restauration et de l’hôtellerie (SIRHA se tient jusqu'à mercredi à Lyon. Quelque 3 000 exposants, venus du monde entier, y participent, parmi lesquels 26 entreprises agroalimentaires de PACA, dont six sociétés du Vaucluse. Elles espèrent décrocher de nouveaux contrats.

C'est un rendez-vous incontournable pour la filière agroalimentaire : le SIRHA, le salon international de la restauration et de l'hôtellerie, se tient jusqu'à mercredi à Eurexpo, à Lyon.

Ce salon se tient tous les deux ans, il rassemble à chaque fois des milliers d'exposants, venus du monde entier. Cette année, 3.000 professionnels ont répondu présents. Parmi eux, 26 entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenues par la Chambre régionale d'agriculture.

Six entreprises vauclusiennes font également partie du voyage, dont la maison Fillière, qui emploie 130 personnes à Avignon, dans le secteur de la charcuterie, et les Truffières de Rabasse, qui développent toute une gamme d'aides culinaires à base de truffes.

Les deux gérants, Patrick Fillière et Alain Braud, espèrent rencontrer sur place de nouveaux clients, capter de nouveaux marchés et donner davantage de visibilité à leurs produits.

"Ce salon, c'est la fête de la gastronomie, une occasion très importante de présenter nos innovations, explique Alain Braud. Car dans nos métiers, il faut sans cesse innover, pour coller au plus près des envies et des modes de consommation de nos clients."

Peut-on innover dans tous les secteurs agroalimentaire, y compris en charcuterie ? "Bien sûr", répond Patrick Fillière :

La filière agroalimentaire se porte très bien dans la région : elle représente le deuxième secteur industriel de PACA et le premier en Vaucluse.

Dans le département, elle emploie 9.000 personnes, dans 200 entreprises. Et représente à elle seul 10% du chiffre d'affaires industriel du Vaucluse.

Compétitions internationales en pagaille au SIRHA :

