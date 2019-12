Six fabricants de compotes condamnés à 58,3 millions d'euros pour entente sur les prix

Six fabricants de compotes très connus ont été condamnés à 58,3 millions d'euros d'amende au total, pour "entente sur les prix et répartition de marchés" par l'autorité de la concurrence, a-t-on appris ce mercredi. Ils produisent la quasi-totalité des marques vendues en supermarché.

Andros, Materne, Charles et Alice, Saint-Mamet... Ils avaient constitué un "cartel des compotes"pour s'entendre sur les prix et la manière dont ils se partageaient le marché. Six fabricants, tous très connus, ont été condamnés à 58,3 millions d'euros d'amende au total par l'Autorité de la concurrence, a annoncé l'instance ce mercredi. Des amendes pour "entente sur les prix et répartition de marchés".

La quasi-totalité des compotes vendues en supermarché concernées

Ces sanctions ont été infligées aux entreprises françaises Charles Faraud (qui produit la marque Charles et Alice et écope de 16,4 millions d'euros, Andros (qui écope de 14,1 millions), Materne (qui produit notamment les Pom'potes, condamnée à 13,6 millions), Délis (qui appartient au groupe Lactalis, condamné à 9,5 millions), Valade (condamné à 2,8 millions), et Conserves France (qui produit les desserts Saint-Mamet et écope de 1,9 millions).

Hormis leurs marques, ces entreprises produisent aussi des compotes pour les marques distributeur, les marques des supermarchés qu'on trouve dans la grande distribution. Elles représentaient, tout au long de la période d'infraction, 90%, soit la quasi-totalité de ce marché des compotes vendues sous marque de distributeur, mais aussi et en restauration hors foyer (100%), indique l'autorité de la concurrence.

Un plan d'ensemble très bien réglé

Selon l'autorité de la concurrence, les entreprises avaient mis en place un plan d'ensemble avec trois objectifs : augmenter les prix de vente des compotes auprès des clients de marque distributeur (la grande distribution donc), et les clients de restauration hors foyers (les collectivités), et coordonner le montant de ces hausses de prix. Ils se mettaient aussi d'accord sur un discours commun justifiant ces hausses de prix, et se répartissaient également les volumes et les clients.

Téléphones dédiés et rendez-vous secrets

Le fonctionnement de l’entente était secret et relativement sophistiqué, révèle l'Autorité de la concurrence : certains protagonistes utilisaient des téléphones portables dédiés, qui ne servaient qu'à communiquer dans le cadre de cette entente. La plupart des réunions se tenaient non pas dans des locaux professionnels mais dans des hôtels ou des restaurants à Paris et en région.

Le groupe qui a révélé l'entente exonéré d'amende

Un septième participant, le néerlandais Coroos, a été exonéré d'amende car il a révélé l'entente, qui portait sur les compotes vendues à la grande distribution sous marques de distributeur et aux distributeurs de la restauration hors foyer, a précisé l'autorité lors d'une conférence de presse.