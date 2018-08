A Montigny-lès-Metz, vous pouvez ouvrir un commerce en bénéficiant de six mois de loyer gratuits. L'opération contre les friches commerciales a été lancée au début de l'été. La mairie et l’association des commerçants parviennent à convaincre des propriétaires de faire ce cadeau.

Montigny-lès-Metz, France

Depuis le lancement de l’opération contre les cellules commerciales vides à Montigny-Lès-Metz au début de l’été, quatre propriétaires se sont laissé convaincre. Ils acceptent d’offrir les six premiers mois de loyers.

Sur les sept locaux à saisir dans ces conditions avantageuses, deux ont trouvé preneurs, "ce qui est une belle performance sachant qu’il y a eu les grandes vacances", souligne Salvatore Tabone, le conseiller municipal délégué au commerce. Avec l’association des commerçants "Montigny entreprendre", ils se sont lancés le défi de convaincre les propriétaires de faire cet effort financier.

Eviter les commerces éphémères et opportunistes

Pascal Mourot n'a pas réfléchi longtemps avant d'accepter. Une salle de sport ouvrira bientôt dans son local, rue de Pont à Mousson. Et en plus, il a baissé le loyer à moins de 1.000 euros par mois pour 90 mètres carrés. Il faut dire que ce local était vide depuis trois ans.

Je trouve que ce marché est gagnant-gagnant. Le but est aussi de sélectionner les candidats, car il ne faut pas non plus tomber sur le locataire qui va se lancer dans n’importe quelle activité. Nous avons choisi ce projet d’une salle de sport car il manquait cette activité dans le centre de Montigny. Mais nous avons eu des candidats plus ou moins rêveurs qui 24 heures avant de découvrir cette offre n’y pensaient pas (Pascal Mourot, propriétaire)

Courant septembre, Ilona Gross ouvrira donc une salle de sport, "ces six mois de loyers gratuits nous permettront d’avoir le temps de se faire une clientèle et une trésorerie".

Cinq locaux restent disponibles avec cet avantage de six mois de loyers offerts. © Radio France - François Pelleray

A la mairie, Salvatore Tabone ne voulait pas taxer les friches commerciales. "On a préféré écrire aux propriétaires, ils sont quatre à avoir adhéré à ce marché. Et maintenant, des communes nous appellent pour en savoir plus sur cette opération".

A Montigny-Lès-Metz, 42 commerces sont vides sur environ 500, ce qui représente une vacance commerciale de 8,4%.